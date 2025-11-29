أبو العينين: الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، أن أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط شهدت أكبر تجمع في تاريخ البرلمانات.

وقال أبو العينين، في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "كل أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يدعمون القضية الفلسطينية".

وأكد أبو العينين: "الأمن والاستقرار في المنطقة أول دافع لتشجيع الاستثمار فيها، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لمواردنا".

وأشار أبو العينين، إلى أن: "جميع الوفود في أعمال الجمعية البرلمانية أكدوا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وكل الأعضاء رفضوا تهجير الفلسطينيين والاستيطان والضم ".

ولفت أبو العينين، إلى أن: "الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم؛ من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم، واستطاع أن يكسب احترام كل دول أوروبا".