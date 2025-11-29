قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
توك شو

أبو العينين: الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، أن  أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط شهدت أكبر تجمع في تاريخ البرلمانات.

وقال أبو العينين، في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "كل أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يدعمون القضية الفلسطينية".

وأكد أبو العينين: "الأمن والاستقرار في المنطقة أول دافع لتشجيع الاستثمار فيها، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لمواردنا".

وأشار أبو العينين، إلى أن: "جميع الوفود في أعمال الجمعية البرلمانية أكدوا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وكل الأعضاء رفضوا تهجير الفلسطينيين والاستيطان والضم ".

ولفت أبو العينين، إلى أن: "الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم؛ من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم، واستطاع أن يكسب احترام كل دول أوروبا".

