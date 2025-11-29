عرض الإعلامي أحمد موسى، جانبا من كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".

وقال أبو العينين: "لا يمكن أن نتحدث عن مستقبل المتوسط ولا عن ميثاق جديد للسلام والتنمية؛ دون التوقف أمام الجرح النازف من النزاع العربي الإسرائيلي".

وأضاف أبو العينين: "ما حدث في غزة اختبار لإنسانيتنا ولقدرة المجتمع الدولي على حماية المدنيين واحترام القانون الدولي"، مضيفا: "يكتسب مؤتمر شرم الشيخ للسلام أهمية خاصة؛ بوصفه منصة دولية رفيعة المستوى تبنى على وقف إطلاق النار".

وتابع أبو العينين: "انعقاد هذا المؤتمر على أرض مصر؛ يبعث برسالة واضحة أن منطقتنا تملك إرادة السلام، ويجب ضمان حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه والعيش عليها في أمن وكرامة".

واكمل أبو العينين: "نؤكد دعمنا الكامل لجهود مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، وندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل؛ للاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.