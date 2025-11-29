محمد أبو العينين: النيل شريان حياة المصريين.. ولنا الحق في حماية أمننا المائي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري ومن حق مصر حماية أمنها المائي، ويجب التعاون في حوض النيل وفقا للقانون الدولي وفق مبادئ الإخطار المسبق وعدد الضرر، كما أننا نؤكد الرفض التام للإجراءات الأحادية والمخالفة للقانون الدولي التي تقوم بها إثيوبيا فيما يخص السد.

وقال أبو العينين في كلمته أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط وعرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" انطلاق أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب، يعتبر يوم تاريخي، حيث نحتفل اليوم بمرور 30 عاما علي انطلاق عملية برشلونة.

وتابع أبو العينين: انتهز الفرصة من القاهرة ومن البرلمان المصري، للتأكيد على أن مصر تسعى دائما وبجدية للشراكة الأورومتوسطية الفاعلة، ونعتز بكم جميعا وبحضوركم أعمال المنتدى.

وأشار أبو العينين، إلى أن أعمال المنتدي هذا العام هي أكبر تجمع في تاريخ البرلمان على مدي 30 عاما، موضحا أن أعمال قمة الرؤساء، عقدت اجتماعات تحضيرية للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة، أمس الجمعة ، وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الانسان ولجنة الشئون الإقتصادية والمالية والتعليم ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطية ولجنة الطاقة والبيئة والمياه ولجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن اللجان الخمسة خلال اجتماعاتها كانت لها رؤية جديدة مختلفة عن الرؤي الماضية.

وتابع محمد أبو العينين: نحن أمام عمل جلل يخرج من وجدان الفكر الحديث والفكر المتقدم، يخرج من ميثاق الأورمتوسطي، ونحن نحيي هذا الرؤي التي تحاول ترجمة إحلامنا لواقع، ولدينا قامات برلمانية وقانونية وخبرات عظيمة لها العديد من الافكار في وضع الميثاق.