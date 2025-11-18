قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
أسامة الشاهد: الرئيس السيسي حريص على إعمال إرادة الشعب في اختيار نوابهم

رحّب المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أنها جاءت مع الحفاظ الكامل على استقلالية الهيئة ودون أي مساس بصلاحياتها الدستورية والقانونية، وذلك لمراجعة ما شاب المرحلة الأولى من العملية الانتخابية من ملاحظات وشكاوى .

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية ، أن استبعاد عدد من الأحزاب الكبيرة صاحبة التاريخ الوطني المشرف والداعمة للدولة والقيادة السياسية من الغرفتين التشريعيتين يمثّل أمراً ذا تأثير سلبي على مسيرة العمل الحزبي، معرباً عن الأمل في أن تحظى هذه الأحزاب باهتمام ورعاية من السيد الرئيس .

وأكد الشاهد ، في تصريحات صحفية اليوم أن طلبات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على خروج الانتخابات البرلمانية بصورة مشرفة تليق بتاريخ الدولة المصرية وتجربتها السياسية، وبما يرسخ الثقة في المؤسسات المنتخبة .

وأشار الشاهد، إلى أن تعدد الشكاوى في بعض دوائر النظام الفردي يستدعي مراجعة دقيقة وشاملة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين .

واختتم أن ما أشار إليه الرئيس قد يرقى – إذا اقتضى الأمر قانوناً – إلى إعادة أو إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، وهو ما يعكس إصرار القيادة السياسية على أن يكون مجلس النواب المقبل تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب، مع تأكيد كل معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية .

