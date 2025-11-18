أسامة الشاهد: الرئيس السيسي حريص على إعمال إرادة الشعب في اختيار نوابهم

رحّب المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أنها جاءت مع الحفاظ الكامل على استقلالية الهيئة ودون أي مساس بصلاحياتها الدستورية والقانونية، وذلك لمراجعة ما شاب المرحلة الأولى من العملية الانتخابية من ملاحظات وشكاوى .

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية ، أن استبعاد عدد من الأحزاب الكبيرة صاحبة التاريخ الوطني المشرف والداعمة للدولة والقيادة السياسية من الغرفتين التشريعيتين يمثّل أمراً ذا تأثير سلبي على مسيرة العمل الحزبي، معرباً عن الأمل في أن تحظى هذه الأحزاب باهتمام ورعاية من السيد الرئيس .

وأكد الشاهد ، في تصريحات صحفية اليوم أن طلبات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على خروج الانتخابات البرلمانية بصورة مشرفة تليق بتاريخ الدولة المصرية وتجربتها السياسية، وبما يرسخ الثقة في المؤسسات المنتخبة .

وأشار الشاهد، إلى أن تعدد الشكاوى في بعض دوائر النظام الفردي يستدعي مراجعة دقيقة وشاملة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين .

واختتم أن ما أشار إليه الرئيس قد يرقى – إذا اقتضى الأمر قانوناً – إلى إعادة أو إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، وهو ما يعكس إصرار القيادة السياسية على أن يكون مجلس النواب المقبل تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب، مع تأكيد كل معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية .