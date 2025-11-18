سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4744.5 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5435 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6200.5 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43480 جنيها.