الذهب يواصل الصعود.. وهذه قيمة عيار 21

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

حقق سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6142 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5375 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4607 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3583 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 43000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.