محمد فاروق: «توروب» مستاء من عدم تجديد عقد ديانج ورحيله عن الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن المدير الفني لفريق الأهلي الدنماركي ياس توروب، أبدى غضبًا شديدًا عندما علم بخطط إدارة النادي بعدم تجديد عقد النجم المالي أليو ديانج واقتراب رحيله المحتمل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "توروب يتمسك ببقاء ديانج مع فريق الأهلي وتجديد عقده الذي يعتبره ركيزة أساسية في خططه الفنية، خاصة بعد استعادة ديانج لمستواه تحت قيادته".

وواصل: "مفاوضات النادي الأهلي مع ديانج للتجديد متعثرة بسبب المطالب المالية للاعب المالي، الذي يتمسك بالحصول على راتب سنوي يبلغ 2 مليون دولار، وهو ما يتعارض مع سقف الرواتب الذي وضعته الإدارة.