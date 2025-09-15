ويجز يوجه رسالة خاصة لمحمد منير: انت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج

وجه مطرب الراب ويجز رسالة للفنان الكبير محمد منير، معبراً عن إعجابه الكبير به وبالأثر الذي تركه في حياته.

وقال ويجز على حسابه في إنستجرام: "شكرا كلمة قليلة جدا على البصمة اللي سبتها فيا وفينا كلنا، أنت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج، مصر كلها بتعشقك وأنت في قلوب كل الناس ليك مكانة خاصة، ولو بديت كلام عنك عمري ما هخلص ومش هوفيك حقك، صدق من قال عليك ملك".



طرح الكينج محمد منير احدث اغانيه “بين البينين” والأغنية من كلمات منة القيعي، والحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

الأغنية تعد التعاون الرابع بين الكينج وروتانا في عقدهما المبرم وسبقتها اغنية "أنا الذي" التي تحصد للان استماعا كبيرا.

محمد منير - أنا الذي

وكانت طرحت مجموعة روتانا للموسيقى خلال الأيام الماضية أحدث أغاني الكينج بعنوان "أنا الذي" التي تعد احدى أغنيات الألبوم الذي تتولى "روتانا" إنتاجه، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو.