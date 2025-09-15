قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني: إسرائيل لا تعترف بأي إطار قانوني وتحظي بدعم غربي أمريكي
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
ويجز يوجه رسالة خاصة لمحمد منير: انت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج

ويجز
ويجز
علا محمد

وجه مطرب الراب ويجز رسالة للفنان الكبير محمد منير، معبراً عن إعجابه الكبير به وبالأثر الذي تركه في حياته.

وقال ويجز على حسابه في إنستجرام: "شكرا كلمة قليلة جدا على البصمة اللي سبتها فيا وفينا كلنا، أنت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج، مصر كلها بتعشقك وأنت في قلوب كل الناس ليك مكانة خاصة، ولو بديت كلام عنك عمري ما هخلص ومش هوفيك حقك، صدق من قال عليك ملك".


طرح الكينج محمد منير احدث اغانيه “بين البينين” والأغنية من كلمات منة القيعي، والحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

الأغنية تعد التعاون الرابع بين الكينج وروتانا في عقدهما المبرم وسبقتها اغنية "أنا الذي" التي تحصد للان استماعا كبيرا.

محمد منير - أنا الذي
وكانت طرحت مجموعة روتانا للموسيقى خلال الأيام الماضية أحدث أغاني الكينج بعنوان "أنا الذي" التي تعد احدى أغنيات الألبوم الذي تتولى "روتانا" إنتاجه، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو.

مطرب الراب ويجز للفنان الكبير محمد منير محمد منير الكينج محمد منير منة القيعي عزيز الشافعي أسامة الهندي

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد