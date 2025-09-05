قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك و المصري في الدوري والقنوات الناقلة
القائمة الرسمية لمدارس التمريض الخاصة المعتمدة في جميع المحافظات
تاريخ مواجهات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكاس العالم
أسد الحملاوي على أعتاب الأهلي.. صفقة تثير الجدل وتنتظر الحسم
جمعية الخبراء: لا ضرائب على بيع الذهب المستعمل والقيمة المضافة تحتسب على المصنعية
طمني عليك وفاكرك يا نسيني.. لقطات من حفل محمد فؤاد في الساحل الشمالي
وزير الدفاع الإسرائيلي: فتحنا أبواب الجحيم في غزة وإخلاء مبنى متعدد الطوابق
مصر تثمن اعتماد الجامعة العربية قرار "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة" بمبادرة مصرية - سعودية
ضبط 4.5 طن دواجن وجلود ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم في الجيزة
كسروا رجله.. فحص فيديو سحل عجل جاموس في الشارع بالحوامدية
مشاورات مصرية ـ قبرصية في نيقوسيا لتعزيز الشراكة والتنسيق الإقليمي
وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يتفقدان أحد النماذج التعاونية المنتجة بجنوب إيطاليا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد منير يشيد بصناع فيلم ضي قبل سفره للعلاج

فيلم ضي
فيلم ضي
قسم الفن

حرص الكينج محمد منير على الإشادة بصناع فيلم "ضي" قبل السفر إلى الخارج للعلاج، وذلك بالتزامن مع طرح الفيلم في دور العرض السينمائية في مصر.

مفاجئة الفيلم كانت في وجود ملصق خاص بالنجم محمد منير والذي يظهر في العمل في إطلالة خاصة تعيده للسينما المصرية وهي الأولى له منذ فيلمه دنيا مع المخرجة جوسلين صعب والذي شاركته بطولته الفنانة حنان ترك.

فيلم "ضي" يعيد للشاشة السينما المصرية الحاضنة للمواهب على اختلاف جنسياتها، فهمو من بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج هيثم دبور وكريم الشناوي، بالإضافة إلى فيصل بالطيور كمنتج مشارك.


جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.

فيلم "ضي" (سيرة أهل الضي) هو التجربة الثانية التي تجمع كريم الشناوي وهيثم دبور كمخرج ومؤلف بعد فيمهما الأول "عيار ناري" الذي حاز باهتمام نقدي ومشاركة في عدد من المهرجانات ودائرة واسعة من النقاش لا تزال ممتدة إلى الآن.

فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي.

