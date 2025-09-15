قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الأوبرا تحيى ذكرى رحيل فايزة أحمد بالجمهورية

فايزة أحمد
فايزة أحمد
أحمد البهى

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ذكرى رحيل فايزة أحمد خلال  حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي فى التاسعة مساء الخميس 18 سبتمبر على مسرح الجمهورية، فى إطار توجهات الثقافة المصرية لإعادة إحياء التراث من خلال الاحتفاء بذكرى رموز الموسيقى والغناء .

يتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال كروان الشرق منها ليه يا قلبى ليه، يالاسمرانى، خاف لله، غلطة واحدة، أحبه كثيرا، خليكوا شاهدين إلى جانب عدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها متحرمش العمر منك، قولى عملك ايه قلبى، اياك من حبى، ياللى سامعنى، فوق غصنك يا لمونة، جانا الهوى .. أداء يحيى عبد الحليم، أحمد قمر الزمان، سامح منير، آية عبد الله، هند النحاس وآيات فاروق .

يمثل الحفل إحدى الرسائل المتعددة لوزارة الثقافة ودار الاوبرا المصرية والهادفة إلى صون الهوية وتخليد الإرث الإبداعى إضافة إلى تعزز مكانة الفنون الجادة في الوجدان الجمعى .

جدير بالذكر أن فايزة أحمد، من أهم أعلام الغناء العربى ولقبت بكروان الشرق، ولدت فى ديسمبر عام 1934 فى صيدا بلبنان وقررت إحتراف الغناء فى عمر 11 عام، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت وأعتمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية وإلتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجى فشكلا خطاً غنائياً يميزها عن غيرها من خلال عدة أغانى أحدثت تأثيراً فنياً، لحن لها ايضاً كل من كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى ثم إلتقى بها بليغ حمدى وقدم لها عدة ألحان، بعدها إتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتى ومنتهى الفرح، رحلت عن عالمنا فى سبتمبر عام 1983 .

