بطولة عمرو يوسف و أسماء جلال..انتهاء تصوير"السلم و الثعبان" الجزء الثاني

انتهى تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان بعد الإعلان عن البدء في انتاجه منذ حوالي عام مضي.

يذكر أن ونشرت الفنانة أسماء جلال فيديو من كواليس انتهاء وفركش تصوير السلم والتعبان بإعلان رسمي من المخرج طارق العريان.

برومو تشويقي لفيلم السلم والثعبان:

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم السلم و الثعبان البرومو التشويقي الأول للعمل الذي يحمل اسم "لعب عيال".

تشارك الفنانة أسماء جلال بطلة في فيلم "السلم والتعبان2” بدلا من الفنانة منة شلبي بعد اعتذارها عن العمل أمام عمرو يوسف.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان:



الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، و من المقرر عرضه قريباً في الأسواق المصرية والعربية.



أعلن المخرج طارق العريان عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عمرو يوسف ومعه أسماء جلال حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.



وقد تم اختيار عمرو يوسف بعد اعتذار هاني سلامة عن المشاركة، بينما قررت حلا شيحة الابتعاد عن التمثيل والعودة للحجاب مرة أخرى.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، ويُعد التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة “ولاد رزق”.

يُذكر أن الجزء الأول من “السلم والثعبان” كان من بطولة هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.