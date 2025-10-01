قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
إيران توافق على مشروع قانون يشدد العقوبة لمن يتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
“أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي
الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء لضمان إعلاء العدالة الناجزة
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطولة عمرو يوسف و أسماء جلال..انتهاء تصوير"السلم و الثعبان" الجزء الثاني

المخرج طارق العريان و الفنان عمرو يوسف
المخرج طارق العريان و الفنان عمرو يوسف
أوركيد سامي

انتهى تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان بعد الإعلان عن البدء في انتاجه منذ حوالي عام مضي.

يذكر أن ونشرت الفنانة أسماء جلال فيديو من كواليس انتهاء وفركش تصوير السلم والتعبان بإعلان رسمي من المخرج طارق العريان.

برومو تشويقي لفيلم السلم والثعبان:

 

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم السلم و الثعبان البرومو التشويقي الأول للعمل الذي يحمل اسم "لعب عيال".

تشارك الفنانة أسماء جلال بطلة في فيلم "السلم والتعبان2” بدلا من الفنانة منة شلبي بعد اعتذارها عن العمل أمام عمرو يوسف.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان:


الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، و من المقرر عرضه قريباً في الأسواق المصرية والعربية.


أعلن المخرج طارق العريان عن  انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001.

اقرأ أيضًا:


يشارك في بطولة الجزء الثاني  عمرو يوسف ومعه أسماء جلال حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.


وقد تم اختيار عمرو يوسف بعد اعتذار هاني سلامة عن المشاركة، بينما قررت حلا شيحة الابتعاد عن التمثيل والعودة للحجاب مرة أخرى.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، ويُعد التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة “ولاد رزق”.

يُذكر أن الجزء الأول من “السلم والثعبان” كان من بطولة هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

اخبار الفن نجوم الفن السلم و الثعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

ترشيحاتنا

سيارات تويوتا

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

نيسان

نيسان لا تتوقف عن خسارة الأموال.. وتبيع نادي كرة القدم الخاص بها

حفل زفاف ابنة وليد توفيق

وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور عائلي .. صور

بالصور

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا

نيسان لا تتوقف عن خسارة الأموال.. وتبيع نادي كرة القدم الخاص بها

نيسان
نيسان
نيسان

وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور عائلي .. صور

حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

رد فعل حسام عاشور

رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد