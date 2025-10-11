بعد اعتذار عمرو سلامة وأسماء جلال.. القصة الكاملة لأزمة فيلم "شمس الزناتي2"

شهدت الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة انفراجة حقيقية فى فيلم “شمس الزناتي 2”، والمقرر أن يقوم بتصويره الفنان محمد إمام، وذلك بعد فترة من الأزمات التى مر بها العمل لعل آخرها اعتذار المخرج عمرو سلامة.. ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة الفيلم.

منذ الإعلان عن تقديم فيلم بعنوان “شمس الزناتي” المأخوذ من الفيلم الذى قدمها الزعيم عادل إمام عام 1991، بدأت الأزمات والشائعات حول العمل حيث تداولت أخبار بشأن تأجيل التصوير فيلم “شمس الزناتي”.

وقرر المنتج ريمون رمسيس الخروج عن صمته، وقال فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” إنه فوجيء بانتشار هذه الأخبار التى ليس لها أى أساس من الصحة لأن بالفعل تم تصوير عدد من المشاهد الخاصة بالفيلم ومن المقرر ان يتم استكمال مشاهده منتصف يونيو المقبل.

أزمات فيلم “شمس الزناتي”

وعن الصعوبات التى تسببت فى تأخير التصوير، قال ريمون رمسيس إن الفيلم يناقش حقبة زمنية معينة وتصميم الأزياء والديكوارات يستغرق الكثير من الوقت حتى يظهر بالشكل المطلوب.

وبرغم من ذلك لم يتم استكمال تصوير العمل مما دفع عدد المخرج عمرو سلامة لاتخاذ قرار الاعتذار عن العمل وهو الأمر الذى وضع فريق العمل فى ورطة كبيرة كما تم استبعاد الفنانة أسماء جلال عن دور البطولة وهو الأمر الذى زاد من أزمة العمل.

وشهدت الأيام الماضية انفراجة حقيقية للفيلم حيث تولى الإخراج أحمد خالد موسى بينما حلت الفنانة هنا الزاهد بدلا من أسماء جلال ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل خلال الأيام المقبلة.

يشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي كل من الفنان محمد إمام، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، عمرو عبد الجليل، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج مشترك بين ريمون رمسيس شركة Aka ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن.

فيلم شمس الزناتي 1991

جدير بالذكر، أن الفنان عادل إمام سبق أن قدم فيلمًا بعنوان شمس الزناتي أيضًا، عام 1991، ولكن هذا العمل الذي يقدمه محمد إمام، سيعود خلال الأحداث بالزمن، 15 عامًا، ويكشف كيف تكونت هذه الشلة في البداية.

ووشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي، قبل أكثر من 30 عامًا، عادل إمام، ومصطفى متولي، محمود الجندي، سوسن بدر، إبراهيم نصر، أحمد ماهر، وغيرهم، في عمل من تأليف مجدي هداية، وإخراج سمير سيف.