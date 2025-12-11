قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
تكنولوجيا وسيارات

ميزة أندرويد الجديدة تثير الجدل.. التقنية التي ستنقذك في لحظات الطوارئ

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة في هواتف أندرويد تهدف إلى تعزيز الدعم في حالات الطوارئ من خلال تمكين المستخدمين من مشاركة بث فيديو مباشر مع مستجيبي الطوارئ أثناء مكالمات 911 في الولايات المتحدة.

أندرويد تطلق ميزة "فيديو الطوارئ المباشر" لدعم المكالمات الطارئة

تتيح الميزة لمستجيبي الطوارئ استخدام الفيديو المباشر للإرشاد في حالات الطوارئ مثل الإنعاش القلبي الرئوي CPR أو تقديم الإسعافات الأولية حتى وصول فرق الطوارئ، مما يساعد في تقديم الدعم الفوري في المواقف التي تتطلب تدخلا سريعا. 

كما ستكون الميزة مفيدة في الحالات التي يصعب فيها على الشخص المتصل وصف الوضع بدقة بسبب التوتر أو الضغوط النفسية، مثل حالات الفقدان أو الحوادث.

خلال مكالمة الطوارئ، يمكن لمستجيب الطوارئ إرسال طلب للمكالمة للحصول على الفيديو المباشر، ويجب على المتصل الموافقة قبل بدء البث. 

وسيتم تشفير الفيديو بشكل افتراضي لضمان خصوصية البيانات، مع إمكانية إيقاف البث في أي وقت يختاره المتصل.

تشبه هذه الميزة إلى حد كبير "فيديو الطوارئ المباشر" التي أطلقتها شركة آبل لمستخدمي آيفون في عام 2024، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة فيديو مباشر أو صور وفيديوهات من مكتبة الصور.

وقال أليستير بريز، مهندس البرمجيات في أندرويد: "الميزة الجديدة ستتوفر أولا على منصات السلامة في الولايات المتحدة مثل RapidSOS وMotorola Solutions وPrepared911، بدءا من اليوم". 

وأضاف أن الميزة تتطلب هاتف أندرويد يعمل بنظام Android 8 أو أحدث مع تفعيل خدمات جوجل بلاي.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن تحديث جديد يتيح لخدمة Quick Share العمل مباشرة مع AirDrop من آبل، في خطوة مفاجئة لكنها مرحب بها بشدة، ما يمكن المستخدمين من نقل الصور والملفات بسهولة أكبر بين هواتف أندرويد وآيفون.

وتتوفر الميزة بداية على سلسلة Pixel 10، مع دعم كامل لأجهزة آيفون وiPad وmacOS، على أن تصل لاحقا لمزيد من أجهزة أندرويد.

