ميزة أندرويد الجديدة تثير الجدل.. التقنية التي ستنقذك في لحظات الطوارئ

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة في هواتف أندرويد تهدف إلى تعزيز الدعم في حالات الطوارئ من خلال تمكين المستخدمين من مشاركة بث فيديو مباشر مع مستجيبي الطوارئ أثناء مكالمات 911 في الولايات المتحدة.

أندرويد تطلق ميزة "فيديو الطوارئ المباشر" لدعم المكالمات الطارئة

تتيح الميزة لمستجيبي الطوارئ استخدام الفيديو المباشر للإرشاد في حالات الطوارئ مثل الإنعاش القلبي الرئوي CPR أو تقديم الإسعافات الأولية حتى وصول فرق الطوارئ، مما يساعد في تقديم الدعم الفوري في المواقف التي تتطلب تدخلا سريعا.

كما ستكون الميزة مفيدة في الحالات التي يصعب فيها على الشخص المتصل وصف الوضع بدقة بسبب التوتر أو الضغوط النفسية، مثل حالات الفقدان أو الحوادث.

خلال مكالمة الطوارئ، يمكن لمستجيب الطوارئ إرسال طلب للمكالمة للحصول على الفيديو المباشر، ويجب على المتصل الموافقة قبل بدء البث.

وسيتم تشفير الفيديو بشكل افتراضي لضمان خصوصية البيانات، مع إمكانية إيقاف البث في أي وقت يختاره المتصل.

تشبه هذه الميزة إلى حد كبير "فيديو الطوارئ المباشر" التي أطلقتها شركة آبل لمستخدمي آيفون في عام 2024، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة فيديو مباشر أو صور وفيديوهات من مكتبة الصور.

وقال أليستير بريز، مهندس البرمجيات في أندرويد: "الميزة الجديدة ستتوفر أولا على منصات السلامة في الولايات المتحدة مثل RapidSOS وMotorola Solutions وPrepared911، بدءا من اليوم".

وأضاف أن الميزة تتطلب هاتف أندرويد يعمل بنظام Android 8 أو أحدث مع تفعيل خدمات جوجل بلاي.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن تحديث جديد يتيح لخدمة Quick Share العمل مباشرة مع AirDrop من آبل، في خطوة مفاجئة لكنها مرحب بها بشدة، ما يمكن المستخدمين من نقل الصور والملفات بسهولة أكبر بين هواتف أندرويد وآيفون.

وتتوفر الميزة بداية على سلسلة Pixel 10، مع دعم كامل لأجهزة آيفون وiPad وmacOS، على أن تصل لاحقا لمزيد من أجهزة أندرويد.