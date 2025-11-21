أندرويد وآيفون بلغة واحدة.. Quick Share يلتقي AirDrop ويكسر الحواجز

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد يتيح لخدمة Quick Share العمل مباشرة مع AirDrop من آبل، في خطوة مفاجئة لكنها مرحب بها بشدة، ما يمكن المستخدمين من نقل الصور والملفات بسهولة أكبر بين هواتف أندرويد وآيفون.

وتتوفر الميزة بداية على سلسلة Pixel 10، مع دعم كامل لأجهزة آيفون وiPad وmacOS، على أن تصل لاحقا لمزيد من أجهزة أندرويد.

وأكدت جوجل أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المستخدم من مشاركة صوره وملفاته بسرعة “دون التفكير بنوع هاتف الطرف الآخر”، في انسجام واضح مع مطالبات المستخدمين المتزايدة بالعمل على تحسين التوافق بين الأنظمة.

دمج Quick Share مع AirDrop لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون

تعمل الميزة حاليا بشرط أن يغير مستخدم الـ آيفون إعدادات AirDrop لجعل الجهاز قابلا للاكتشاف عبر خيار “Everyone for 10 minutes”.

بعدها سيظهر جهاز الآيفون ضمن الأجهزة المتاحة لدى مستخدم Pixel عند اختيار Quick Share، وتوضح جوجل أن هذه مجرد الخطوة الأولى، مؤكدة رغبتها في التعاون مع آبل لدعم وضع “Contacts Only” في المستقبل لزيادة الخصوصية.

وتشير الشركة إلى أنه يمكن للمستخدم التأكد من الشخص الذي يشاركه الملفات عبر التحقق من اسم جهازه الظاهر على الشاشة.

كما يدعم التحديث اتصالا ثنائي الاتجاه، ما يعني أن مستخدمي iPhone سيصبح بإمكانهم إرسال الملفات إلى هواتف Pixel أيضا، بشرط ضبط الجهاز ليكون قابلا للاكتشاف.

وتؤكد جوجل أن الميزة لا تعتمد على أي حيلة تقنية أو طرق التفاف، بل تعمل عبر اتصال مباشر من شخص لآخر P2P دون المرور بأي خادم، مما يضمن عدم تسجيل أو تخزين المحتوى المشترك.

وأضافت الشركة أن النظام بني “مع وضع الأمن في صلب التجربة”، وقد خضع لاختبارات من خبراء أمن مستقلين.

ورغم هذا التكامل التقني المهم، لم تكشف جوجل في بيانها عن تفاصيل التعاون مع آبل لإطلاق هذه الميزة.