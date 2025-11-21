قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أندرويد وآيفون بلغة واحدة.. Quick Share يلتقي AirDrop ويكسر الحواجز

Quick Share و AirDrop
Quick Share و AirDrop
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد يتيح لخدمة Quick Share العمل مباشرة مع AirDrop من آبل، في خطوة مفاجئة لكنها مرحب بها بشدة، ما يمكن المستخدمين من نقل الصور والملفات بسهولة أكبر بين هواتف أندرويد وآيفون. 

وتتوفر الميزة بداية على سلسلة Pixel 10، مع دعم كامل لأجهزة آيفون وiPad وmacOS، على أن تصل لاحقا لمزيد من أجهزة أندرويد.

وأكدت جوجل أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المستخدم من مشاركة صوره وملفاته بسرعة “دون التفكير بنوع هاتف الطرف الآخر”، في انسجام واضح مع مطالبات المستخدمين المتزايدة بالعمل على تحسين التوافق بين الأنظمة.

دمج Quick Share مع AirDrop لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون

تعمل الميزة حاليا بشرط أن يغير مستخدم الـ آيفون إعدادات AirDrop لجعل الجهاز قابلا للاكتشاف عبر خيار “Everyone for 10 minutes”. 

بعدها سيظهر جهاز الآيفون ضمن الأجهزة المتاحة لدى مستخدم Pixel عند اختيار Quick Share، وتوضح جوجل أن هذه مجرد الخطوة الأولى، مؤكدة رغبتها في التعاون مع آبل لدعم وضع “Contacts Only” في المستقبل لزيادة الخصوصية.

دمج Quick Share مع AirDrop لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون

وتشير الشركة إلى أنه يمكن للمستخدم التأكد من الشخص الذي يشاركه الملفات عبر التحقق من اسم جهازه الظاهر على الشاشة.

كما يدعم التحديث اتصالا ثنائي الاتجاه، ما يعني أن مستخدمي iPhone سيصبح بإمكانهم إرسال الملفات إلى هواتف Pixel أيضا، بشرط ضبط الجهاز ليكون قابلا للاكتشاف.

وتؤكد جوجل أن الميزة لا تعتمد على أي حيلة تقنية أو طرق التفاف، بل تعمل عبر اتصال مباشر من شخص لآخر P2P دون المرور بأي خادم، مما يضمن عدم تسجيل أو تخزين المحتوى المشترك.

وأضافت الشركة أن النظام بني “مع وضع الأمن في صلب التجربة”، وقد خضع لاختبارات من خبراء أمن مستقلين.

ورغم هذا التكامل التقني المهم، لم تكشف جوجل في بيانها عن تفاصيل التعاون مع آبل لإطلاق هذه الميزة.

أندرويد وآيفون دمج Quick Share مع AirDrop مشاركة الملفات جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

المتهم بدهس كلب بسيارته بالإسكندرية

القبض على المتهم بدهس كلب بسيارته في الإسكندرية

مشاجرة بالأسلحة

بسبب ركنة سيارة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء td أكتوبر

مها الصغير

غدًا.. محاكمة مها الصغير بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد