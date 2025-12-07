قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
مصر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية للمصارعة 2026 بالإسكندرية
حرب أهلية .. هؤلاء هاجموا محمد صلاح بعد تصريحاته ضد سلوت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحديث واتساب الجديد.. طريقة تسجيل رسائل صوتية ومرئية للمكالمات الفائتة

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

في خبر سعيد لمستخدمي واتساب، بدأت منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة “ميتا” بتوفير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترك رسائل صوتية وفيديو في حال عدم الرد على المكالمات.

إلى جانب هذه الميزة، قامت واتساب بإعادة تصميم قسم المكالمات لجعل إدارة المكالمات أسهل وأكثر مرونة من قبل، التحديث أصبح متاحا لمستخدمي واتساب على آيفون عبر App Store، ومن المتوقع أن تصل مزيد من الميزات إلى جمهور أوسع قريبا.

ميزة جديدة لترك الرسائل الصوتية والفيديو عند عدم الرد على المكالمات

ووفقا لتقرير من موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات واتساب، فإن أبرز التغييرات تتعلق بإمكانية ترك رسالة صوتية بسرعة مباشرة من شاشة المكالمة، إذا لم يرد الشخص الذي تتصل به، ستظهر لك الآن خيار "تسجيل رسالة صوتية".

يمكنك تسجيل رسالة صوتية قصيرة ترسل تلقائيا إلى محادثة الشخص مع تنبيه بالمكالمة الفائتة، هذه الميزة مفيدة عندما تحتاج لمشاركة تحديثات أو رسائل عاجلة دون الحاجة لكتابة كل شيء.

ميزة جديدة لترك الرسائل الصوتية والفيديو عند عدم الرد على المكالمات

أما بالنسبة للمكالمات الفيديو، فقد أضافت واتساب ميزة مشابهة، إذا تم تجاهل مكالمة فيديو، سيحصل المستخدمون الآن على خيار ترك رسالة فيديو قصيرة مباشرة من واجهة المكالمة.

تجعل هذه الميزة التواصل أكثر شخصية، خصوصا عند مشاركة تعليمات أو لحظات هامة، بدلا من رؤية إشعار بمكالمة فائتة فقط، سيتلقى الشخص الآخر رسالة مرئية تشرح سبب الاتصال.

كما قامت واتساب بتحديث قسم المكالمات ليصبح أكثر تنظيما، جميع الإجراءات المتعلقة بالمكالمات، من الوصول إلى جهات الاتصال إلى إنشاء المجموعات وإدارة المفضلات، أصبحت الآن في مكان واحد.

يمكن للمستخدمين بدء المكالمات الفردية أو مكالمات المجموعات التي تضم حتى 31 مشاركا من هذا القسم المعاد تصميمه، كما تم تبسيط واجهة المستخدم مما يجعل إجراء المكالمات أسرع وأكثر راحة.

إضافة أخرى مفيدة هي ميزة جدولة المكالمات. أصبح بإمكان المستخدمين الآن جدولة المكالمات الصوتية أو الفيديو مسبقًا ومشاركتها مباشرة في المحادثة، سيتم إرسال إشعار لجميع المشاركين عند تحديد موعد المكالمة، مما يقلل من احتمالية تفويت المناقشات الهامة.

تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في التنسيق للمجموعات، الاجتماعات العملية، أو لقاءات العائلة.

يتم إطلاق التحديث تدريجيا، وتراقب واتساب أداءه قبل توسيعه ليشمل جميع المستخدمين عالميا، مع هذه الأدوات الجديدة، تسعى واتساب لجعل التواصل أكثر سلاسة وسرعة ومرونة.

