إقبال مسائي على التصويت بانتخابات النواب في سفارة مصر بأثينا

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أثينا، إنه يتحدث من أمام السفارة المصرية وسط العاصمة، حيث تستضيف اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس النواب 2025، موضحا أن السفارة فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحًا لاستقبال أبناء الجالية المصرية، الذين سيدلون بأصواتهم في الدوائر الثلاثين التي تم إبطالها أو إلغاؤها بقرار من المحكمة العليا.

وأضاف بركات في تصريحات مع الإعلامي همام مجاهد، أن عملية التصويت تسير بسلاسة ويسر حتى الآن، دون تسجيل أي مشكلات، وسط تواصل مستمر بين أعضاء البعثة الدبلوماسية والهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن غالبية الدوائر الثلاثين الملغاة تتبع محافظات الصعيد، وهو ما يفسّر الإقبال المتوقع في اليونان، حيث يقيم عدد كبير من أبناء الصعيد في العاصمة أثينا.

وتوقع المراسل ارتفاع نسبة الحضور بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية اليوم، إذ يصادف اليوم الاثنين يوم عمل عادي في اليونان، ما قد يدفع المزيد من المصريين للتوجّه إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم في الفترة المسائية.

وأوضح أن أعضاء البعثة الدبلوماسية يقدّمون كل أشكال الدعم والمساعدة للناخبين، حيث يُسمح للمواطن المصري بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن، وبعد التحقق من الدائرة الانتخابية التابع لها، يتم طباعة بطاقات الاقتراع ليختار الناخب مرشحًا أو اثنين أو ثلاثة، بحسب طبيعة دائرته، قبل وضع بطاقات التصويت داخل الصندوق الشفاف.