دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
إقبال مسائي على التصويت بانتخابات النواب في سفارة مصر بأثينا

عادل نصار

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أثينا، إنه يتحدث من أمام السفارة المصرية وسط العاصمة، حيث تستضيف اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس النواب 2025، موضحا أن السفارة فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحًا لاستقبال أبناء الجالية المصرية، الذين سيدلون بأصواتهم في الدوائر الثلاثين التي تم إبطالها أو إلغاؤها بقرار من المحكمة العليا.

وأضاف بركات في تصريحات مع الإعلامي همام مجاهد، أن عملية التصويت تسير بسلاسة ويسر حتى الآن، دون تسجيل أي مشكلات، وسط تواصل مستمر بين أعضاء البعثة الدبلوماسية والهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن غالبية الدوائر الثلاثين الملغاة تتبع محافظات الصعيد، وهو ما يفسّر الإقبال المتوقع في اليونان، حيث يقيم عدد كبير من أبناء الصعيد في العاصمة أثينا.

وتوقع المراسل ارتفاع نسبة الحضور بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية اليوم، إذ يصادف اليوم الاثنين يوم عمل عادي في اليونان، ما قد يدفع المزيد من المصريين للتوجّه إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم في الفترة المسائية.

وأوضح أن أعضاء البعثة الدبلوماسية يقدّمون كل أشكال الدعم والمساعدة للناخبين، حيث يُسمح للمواطن المصري بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن، وبعد التحقق من الدائرة الانتخابية التابع لها، يتم طباعة بطاقات الاقتراع ليختار الناخب مرشحًا أو اثنين أو ثلاثة، بحسب طبيعة دائرته، قبل وضع بطاقات التصويت داخل الصندوق الشفاف.

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

محافظة دمياط

بحضور ممثلي الامم المتحدة.. تنفيذ مشروع للتطوير وتعزيز التنمية العمرانية بدمياط

صحه دمياط

ندوة تثقيفية بعنوان “الوعي الصحي أساس بناء أسرة قوية” بدمياط

المحامي طارق العوضي

لحمايتهم..نقل الأطفال فى ممر خاص ووضعهم خلف حاجز زجاجي أثناء المحاكمة

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

