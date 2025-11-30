شرط جديد سيغير طريقة استخدامك لـ واتساب.. هل أنت جاهز للتغيير؟

أصدرت الحكومة الهندية توجيها جديدا قد يغير كيفية استخدام ملايين الأشخاص للتطبيقات الشهيرة مثل واتساب وتيليجرام وسيجنال وسناب شات وشير تشات وجيو تشات وأراتاي وجوش.

وبحسب ما ذكره موقع “indiatoday”، طلبت وزارة الاتصالات الهندية DoT، من هذه التطبيقات جعل من المستحيل على المستخدمين الوصول إلى خدماتها دون وجود شريحة SIM نشطة في جهازهم.

يأتي هذا التوجيه في إطار قواعد التعديل للأمن السيبراني في مجال الاتصالات لعام 2025، التي تضع خدمات الاتصال عبر التطبيقات تحت تنظيم يشبه تنظيم خدمات الاتصالات لأول مرة في الهند.

تفاصيل التوجيه الجديد

بموجب القاعدة الجديدة، يجب على هذه التطبيقات، التي تم تصنيفها رسميا كـ "كيانات مستخدم معرف الاتصالات" TIUEs، التأكد من أن شريحة الـSIM تظل مرتبطة بخدماتهم بشكل مستمر خلال 90 يوما.

بالنسبة للمستخدمين الذين يسجلون الدخول عبر متصفح الويب، تم إدخال تغيير كبير آخر، ستحتاج المنصات إلى تسجيل الخروج للمستخدمين كل ست ساعات، مع ضرورة إعادة التوثيق عبر رمز QR.

وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء سيصعب على المجرمين استغلال التطبيقات عن بعد، حيث يجب الآن ربط كل جلسة بـSIM نشطة ومعتمدة.

سبب القرار

وفقا لوزارة الاتصالات الهندية، فإن الهدف من هذه الخطوة هو سد ثغرة كبيرة في طريقة التحقق من المستخدمين في تطبيقات الاتصال.

في الوقت الحالي، تقوم معظم الخدمات بالتحقق من رقم الهاتف المحمول للمستخدم مرة واحدة فقط أثناء التثبيت، بعد ذلك يستمر التطبيق في العمل حتى إذا تمت إزالة الشريحة أو تعطيلها.

كما أوضحت جمعية مشغلي الهواتف المحمولة في الهند COAI، في تصريحات نقلتها ميديا ناما، "تتم عملية الربط بين خدمات الاتصال المعتمدة على التطبيقات ورقم الشريحة فقط أثناء التثبيت، وبعد ذلك يستمر التطبيق في العمل بشكل مستقل".

هذه الثغرة تخلق فرصا للاستغلال، إذ يمكن للمجرمين الإلكترونيين، الذين يعملون في كثير من الأحيان من خارج الهند، الاستمرار في استخدام هذه التطبيقات حتى بعد تغيير أو تعطيل الشرائح، مما يجعل من الصعب تتبع الأنشطة الاحتيالية من خلال سجلات المكالمات أو بيانات الموقع أو بيانات الشبكة.

وأكدت COAI أن الربط المستمر للـSIM "سيحافظ على إمكانية تتبع حاسمة بين المستخدم والرقم والجهاز"، وأضافت أنه قد "يساعد في تقليل البريد العشوائي والاحتيال في الاتصالات" ويحد من الاحتيال المالي عبر منصات المراسلة.

إجراءات مشابهة في قطاعات أخرى

تشمل إجراءات الأمان المماثلة قطاعات مثل المدفوعات الرقمية، تفرض تطبيقات البنوك وUPI المدفوعات الموحدة، تحققا صارما من الـSIM لمنع الوصول غير المصرح به، بينما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية SEBI، حتى ربط حسابات التداول بالشرائح واستخدام التعرف على الوجه كإجراء حماية إضافي.

ماذا يقول الخبراء؟

بينما يرى بعض الخبراء أن ربط الـSIM قد يساعد في الحد من الاحتيال من خلال ضمان إمكانية تتبع المستخدمين وأجهزتهم، فإن البعض الآخر يبقى غير مقتنع.

وقال متخصصون في الأمن السيبراني لموقع ميديا ناما إن المحتالين يمكنهم بسهولة التلاعب بهذه الإجراءات عن طريق استخدام هويات مزورة أو مستعارة للحصول على شرائح جديدة، مما يوفر "فوائد محدودة".

من جهة أخرى، يعتقد ممثلو صناعة الاتصالات أن أرقام الهواتف المحمولة هي أكثر معرفات الهند الرقمية موثوقية، ويرون أن هذه الخطوة ستساعد في "استخلاص المزيد من الفائدة" من النظام الحالي للتحقق لتعزيز الأمن السيبراني والمساءلة.

التحدي الكبير أمام التطبيقات

السؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت منصات مثل واتساب وتيليجرام يمكنها تنفيذ هذه الإجراءات دون التأثير على تجربة المستخدم أو الخصوصية، بالنسبة لملايين المستخدمين، قد يعني ذلك فقدان راحة البقاء مسجلين على المتصفحات أو حتى فقدان الوصول إلى تطبيقاتهم المفضلة إذا أصبحت شريحتهم غير نشطة.