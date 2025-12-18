شوبير يكشف عن القرار الرسمي بشأن مباراة السعودية والإمارات

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن قرار إلغاء مباراة السعودية والإمارات بسبب الأمطار الغزيرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.









وكتب شوبير :" رسميًا – إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب بين السعودية والإمارات بسبب سوء الأحوال الجوية ".





ينتظر حكم مباراة السعودية والامارات التشيلي كريستيان قرار اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بشأن استكمال المباراة التي توقفت بسبب سقوط أمطار غزيرة على استاد خليفة الدولي

وقال المسؤول بالاتحاد الدولي لكرة القدم داخل الملعب إنه لا يوجد موعد رسمي لاستكمال المباراة نظرا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة

انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية والإمارات بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب 2025