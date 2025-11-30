نبيلة مكرم تشارك صورًا من زيارتها لجامع السيد البدوي وتعلق: مصر المحبة

شاركت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، مجموعة من الصور خلال زيارتها لجامع ومقام السيد البدوي بمدينة طنطا، في ظهور لافت ارتدت فيه "طرحة العذراء"، ضمن أجواء روحانية تجمع بين الرموز الدينية والمحبة المصرية الخالصة.

وكتبت مكرم تعليقًا مختصرًا على الصور: "جامع السيد البدوي طنطا، مصر المحبة".

وكانت قد أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يعمل على نشر ثقافة مواجهة وعلاج الإدمان، واستغلال مراكز تنمية الأسرة للوصول إلى جميع المستفيدين. مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف لها كل الشكر على مشاركتها في جهود التوعية ضمن هذه المبادرات، مؤكدة ضرورة استمرار هذه الشراكات في مختلف المبادرات والمشروعات الخدمية.



تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مطبخ "المحروسة" للإطعام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي يقام في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

وتجول السادة الوزراء داخل قاعات الطعام، للاطمئنان على سير منظومة العمل بداية من مراحل الإعداد والتجهيز وحتى تسليم الوجبات، كما تابعوا مستوى جودة الغذاء المقدم للأسر الأولى بالرعاية، مشددين على أهمية الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة الغذائية، بما يضمن تقديم خدمة إنسانية محترمة تليق بالمواطن المصري.

كما حرص الوزراء والقيادات المرافقة على تناول الطعام مع ضيوف المطبخ، والاستماع إلى آرائهم بشكل مباشر حول مستوى الوجبات والخدمة المقدمة.