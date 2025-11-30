قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظمة إرهابية عابرة للحدود.. خطوة أمريكية جديدة تحسم مستقبل جماعة الإخوان
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك
بابا الفاتيكان: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
مصر تترأس لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نبيلة مكرم تشارك صورًا من زيارتها لجامع السيد البدوي وتعلق: مصر المحبة

نبيلة مكرم تشارك صورًا من زيارتها لجامع السيد البدوي وتعلق: مصر المحبة
نبيلة مكرم تشارك صورًا من زيارتها لجامع السيد البدوي وتعلق: مصر المحبة
علا محمد

شاركت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، مجموعة من الصور خلال زيارتها لجامع ومقام السيد البدوي بمدينة طنطا، في ظهور لافت ارتدت فيه "طرحة العذراء"، ضمن أجواء روحانية تجمع بين الرموز الدينية والمحبة المصرية الخالصة.

وكتبت مكرم تعليقًا مختصرًا على الصور: "جامع السيد البدوي طنطا، مصر المحبة".

وكانت قد أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يعمل على نشر ثقافة مواجهة وعلاج الإدمان، واستغلال مراكز تنمية الأسرة للوصول إلى جميع المستفيدين. مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف لها كل الشكر على مشاركتها في جهود التوعية ضمن هذه المبادرات، مؤكدة ضرورة استمرار هذه الشراكات في مختلف المبادرات والمشروعات الخدمية.


تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مطبخ "المحروسة" للإطعام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي يقام في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي  والأوقاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

وتجول السادة الوزراء داخل قاعات الطعام، للاطمئنان على سير منظومة العمل بداية من مراحل الإعداد والتجهيز وحتى تسليم الوجبات، كما تابعوا مستوى جودة الغذاء المقدم للأسر الأولى بالرعاية، مشددين على أهمية الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة الغذائية، بما يضمن تقديم خدمة إنسانية محترمة تليق بالمواطن المصري.

كما حرص الوزراء والقيادات المرافقة على تناول الطعام مع ضيوف المطبخ، والاستماع إلى آرائهم بشكل مباشر حول مستوى الوجبات والخدمة المقدمة.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة السيد البدوي مدينة طنطا طرحة العذراء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة منال عوض الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

محافظ الغربية يستقبل وزراء الثلاثة

التضامن تدشن مبادرة "رحلة عزيمة" لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات

مقبرة بادي امون اوبت

مقبرة بادي أمون اوبت تعود للواجهة بالأقصر.. ما القصة؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: رفع كفاءة ورصف طريق الخدمة أمام بوابات حدائق الأهرام وإنجاز 95% من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

بالصور

11 ألف جنيه كاش باك.. خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد