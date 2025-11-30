بمشاركة وزارة الأوقاف.. نبيلة مكرم: صندوق مكافحة الإدمان ينشر ثقافة التوعية والعلاج

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يعمل على نشر ثقافة مواجهة وعلاج الإدمان، واستغلال مراكز تنمية الأسرة للوصول إلى جميع المستفيدين. مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف لها كل الشكر على مشاركتها في جهود التوعية ضمن هذه المبادرات، مؤكدة ضرورة استمرار هذه الشراكات في مختلف المبادرات والمشروعات الخدمية.

وأضافت أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء التحالف كان الهدف منه مساعدة الدولة في مختلف مسارات العمل المجتمعي، لافتة إلى أن أولى الشراكات كانت مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي. موضحة أن أعمال وزارة التضامن داخل جميع المحافظات تمت وفق بروتوكول تعاون بين التحالف ووزارة التنمية المحلية، من خلال استغلال مراكز تنمية الأسرة غير المستغلة وتحويلها إلى مراكز مضيئة للشباب والسيدات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز "العزيمة" لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش، إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وممثلي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.