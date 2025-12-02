تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"

تعرضت بعض مناطق محافظة الإسكندرية صباح اليوم /الثلاثاء/ لأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم" .



ولم تتأثر حركة سير المشاه والسيارات ، واستمرت الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الاسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها علي الأرصفة .



وقرر محافظ الاسكندرية أحمد خالد ، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق ، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد المكاني للتعامل مع أي تجمعات للأمطار ، مؤكدا أن غرفة العمليات منعقدة علي مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي بلاغات .



وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات وبدلات شركة الصرف الصحي خاصة بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها وتسهيل الحركة .



من جانبه ، وجه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء بحري إيهاب صلاح ادارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي أي اشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال ، حفاظا علي الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية .



وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.



يذكر ان نوة " انواء قاسم " تستمر 5 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.