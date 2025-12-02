غرق طفل سبب التسمية.. التفاصيل الكاملة لنوة قاسم بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد لاستقبال نوة قاسم، وهي من أخطر وأشد النوات على المدينة الساحلية، وذلك بعد انتهاء الجزء الأخير من نوة المكنسة الأسبوع الماضي، والتي يطلق عليها “باقي نوة المكنسة”.

النوات في الإسكندرية

"النوة" هي كلمة اعتاد مواطنو محافظة الإسكندرية والمدن الساحلية على سماعها خلال فصلي الخريف والشتاء، وهي إحدى الظواهر المناخية التي تتميز بوجود رياح شديدة تثير اضطراب البحر، وارتفاعا في موج البحر، وتشمل أمطارا غزيرة قد تتبعها سيول.

وترتبط النوة بهطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية، وكثيرًا ما تؤثر على حركة الملاحة والصيد، حتى أن أغلب أسماء النوات أطلقها الصيادون أثناء رحلاتهم حتى يستطيعوا تمييز هذه الأيام الممطرة عن غيرها.

وقد بدأ موسم النوات في الإسكندرية بنوة المكنسة في منتصف نوفمبر، وأطلق عليها هذا الاسم لشدة الرياح بها، حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة.

نوة قاسم وسبب تسميتها

وتأتي نوة قاسم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، حيث من المقرر أن تبدأ الجمعة وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة تسمي الرياح بالاتجاه الذي تأتي منه.

ويشاع أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم، والذى تعرض للغرق في تلك النوة، ما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

وتعتبر الإسكندرية الأكثر تعرضًا للنوات وهبات الرياح لموقعها المتميز علي البحر الأبيض المتوسط.

وتعد النوات عبارة عن رياح قادمة من البحر إلى الأرض في الغالب، وتأتى في بعض الأحيان بالأمطار الشديدة، وأخرى تأتي برياح ساخنة في الصيف تؤثر على الحياة اليومية، ويعرف مواعيدها الكثير من الخبراء المعنيين بحالة الطقس والبحر وكذلك الصيادون.