قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
أخبار البلد

موعد نوة الفيضة الكبرى 2026 وأبرز تأثيراتها على الملاحة والصيد

موعد نوة الفيضة الكبيرة 2026 وأبرز تأثيراتها على الملاحة والصيد
موعد نوة الفيضة الكبيرة 2026 وأبرز تأثيراتها على الملاحة والصيد
عبد الفتاح تركي

موعد نوة الفيضة الكبيرة 2026 .. تستعد سواحل البحر المتوسط لاستقبال نوة الفيضة الكبيرة هذا العام 2026، والتي تُعد واحدة من أقوى نوات الشتاء، إذ تتسبب في فيضان البحر وارتفاع أمواجه بشكل كبير، مع تساقط أمطار غزيرة ورياح شديدة وصقيع متوقع على بعض المناطق.

يبدأ تأثير النوة من يوم 1 ديسمبر 2025 ويستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 6 ديسمبر 2025، ما يجعلها فترة حرجة لقطاع الملاحة والصيد والأعمال الساحلية.

طوارئ في الإسكندرية لمواجهة نوة الفيضة الصغرى

موعد نوة الفيضة الكبيرة 2026

حددت هيئة الأرصاد الجوية موعد نوة الفيضة الكبيرة للعام الحالي ابتداء من يوم 1 ديسمبر 2025، وتستمر النوة لمدة ستة أيام كاملة حتى يوم 6 ديسمبر 2025.

وسميت النوة بهذا الاسم نتيجة فيضان البحر وارتفاع الأمواج على نحو كبير، إذ تشهد السواحل الجنوبية الغربية والشمالية نشاطا ملحوظا في حركة الرياح، التي تهب جنوبية غربية قوية، مصحوبة بموجات صقيع وأمطار غزيرة متواصلة.

وتتميز نوة الفيضة الكبيرة بخصائص جوية مميزة، حيث تتوقف رحلات الصيد أحيانا، وتتأثر الملاحة البحرية نتيجة ارتفاع الأمواج بشكل قد يصل إلى مستويات خطيرة، ما يحتم على الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة البحرية. كما تسجل النوة درجات حرارة منخفضة ليلاً، مع استمرار نشاط الرياح الباردة أثناء النهار.

نوة الفيضة الصغرى

خصائص نوة الفيضة الكبيرة 2026

تتسم نوة الفيضة الكبيرة بعدة خصائص تؤثر على مختلف الأنشطة اليومية:

  • هبوب رياح جنوبية غربية شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة ومتواصلة.
  • ارتفاع الأمواج بشكل كبير، ما يؤدي إلى فيضان البحر في بعض المناطق.
  • موجة صقيع ورياح باردة تؤثر على الحركة اليومية للأفراد والمواصلات.
  • توقف أو تأجيل رحلات الصيد والملاحة البحرية حفاظًا على سلامة الصيادين والمراكب.
  • استمرار الأمطار الغزيرة خلال فترة النوة التي تمتد 6 أيام.

وتشكل هذه الخصائص جزءًا من ظواهر النوات الشتوية التي تؤثر بشكل مباشر على المدن الساحلية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر.

جدول نوات الشتاء 2025-2026

يُظهر جدول نوات الشتاء المقبل أن الموسم الحالي يشهد عدة نوات تؤثر على الطقس والملاحة والصيد:

  • نوة “المكنسة” الممطرة بدأت يوم 16 نوفمبر وتستمر حتى يوم 20 نوفمبر 2025، مع تكرار النوة من 22 نوفمبر لمدة 4 أيام حتى يوم 25 نوفمبر 2025.
  • نوة الفيضة الكبيرة تبدأ يوم 1 ديسمبر وتستمر لمدة 6 أيام.
  • نوة القاسم تبدأ يوم 4 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام مصحوبة بعواصف.
  • نوة الفيضة الصغيرة تبدأ يوم 19 ديسمبر وتستمر حتى 24 ديسمبر مصحوبة بالأمطار.
  • نوة عيد الميلاد تبدأ يوم 28 ديسمبر وتستمر لمدة يومين ممطرة.
  • نوة الغطاس الممطرة يوم 19 يناير وحتى 21 يناير.
  • نوة الكرم الغزيرة تبدأ يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام.
  • نوة رأس السنة تبدأ يوم 1 فبراير وتستمر 4 أيام.
  • نوة الشمس الصغيرة تبدأ يوم 18 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام.

وتؤثر هذه النوات بشكل مباشر على الملاحة البحرية، وقطاع الصيد، والحياة اليومية لسكان المدن الساحلية، إذ تتسبب في اضطراب حركة البحر وتغيرات كبيرة في الطقس قد تصل إلى عواصف قوية ورياح شديدة تستمر لعدة أيام.

أهمية متابعة النوات الشتوية

النوات الشتوية ليست مجرد تغيرات جوية عادية، بل هي ظواهر مناخية قوية لها تأثير مباشر على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل الملاحة البحرية، مواسم الصيد، الأعمال الساحلية، والتنقلات اليومية في المدن المطلة على البحر المتوسط. وتؤكد هيئة الأرصاد أن متابعة النوات والتقارير اليومية أمر ضروري للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

نوة الفيضة بالبحيرة

موعد بداية فصل الشتاء 2026

وفقًا للحسابات الفلكية، من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء في مصر يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026.

ويتميز فصل الشتاء بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة مقارنة بفصل الخريف، الذي بدأ يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 واستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة، حيث يتميز بانخفاض درجات الحرارة واعتدال النسيم نهارًا وبرودة نسبية ليلًا.

وتعد هذه الحسابات مهمة لمواطني المناطق الساحلية والمتعاملين مع البحر لتحديد أفضل أوقات السفر والعمل والحفاظ على سلامتهم أثناء النوات والظواهر الجوية القوية.

موعد نوة الفيضة موعد نوة الفيضة الكبيرة موعد نوة الفيضة الكبيرة 2026 نوات الشتاء في مصر 2025 2026 تأثير نوات الشتاء على الملاحة والصيد طقس ديسمبر 2025 في مصر أمطار ورياح شديدة نوة الفيضة جدول نوات الشتاء المقبلة أهم نصائح للسلامة أثناء النوات

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

رهبان الدير المحرق

دير المحرق يشارك أسيوط فرحتها بترقية الأنبا يؤانس لرتبة مطران بيد البابا | صور

اقتحام المزلقان

النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات للحفاظ على الأرواح ومنع تعطيل القطارات

غادة والى

غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025

بكلمات مؤثرة.. هاني رمزي يهدي تكريمه بشرم الشيخ لوالدته| صور

هانى رمزي
هانى رمزي
هانى رمزي

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

