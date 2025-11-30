موعد نوة الفيضة الكبرى 2026 وأبرز تأثيراتها على الملاحة والصيد

موعد نوة الفيضة الكبيرة 2026 .. تستعد سواحل البحر المتوسط لاستقبال نوة الفيضة الكبيرة هذا العام 2026، والتي تُعد واحدة من أقوى نوات الشتاء، إذ تتسبب في فيضان البحر وارتفاع أمواجه بشكل كبير، مع تساقط أمطار غزيرة ورياح شديدة وصقيع متوقع على بعض المناطق.

يبدأ تأثير النوة من يوم 1 ديسمبر 2025 ويستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 6 ديسمبر 2025، ما يجعلها فترة حرجة لقطاع الملاحة والصيد والأعمال الساحلية.

حددت هيئة الأرصاد الجوية موعد نوة الفيضة الكبيرة للعام الحالي ابتداء من يوم 1 ديسمبر 2025، وتستمر النوة لمدة ستة أيام كاملة حتى يوم 6 ديسمبر 2025.

وسميت النوة بهذا الاسم نتيجة فيضان البحر وارتفاع الأمواج على نحو كبير، إذ تشهد السواحل الجنوبية الغربية والشمالية نشاطا ملحوظا في حركة الرياح، التي تهب جنوبية غربية قوية، مصحوبة بموجات صقيع وأمطار غزيرة متواصلة.

وتتميز نوة الفيضة الكبيرة بخصائص جوية مميزة، حيث تتوقف رحلات الصيد أحيانا، وتتأثر الملاحة البحرية نتيجة ارتفاع الأمواج بشكل قد يصل إلى مستويات خطيرة، ما يحتم على الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة البحرية. كما تسجل النوة درجات حرارة منخفضة ليلاً، مع استمرار نشاط الرياح الباردة أثناء النهار.

خصائص نوة الفيضة الكبيرة 2026

تتسم نوة الفيضة الكبيرة بعدة خصائص تؤثر على مختلف الأنشطة اليومية:

هبوب رياح جنوبية غربية شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة ومتواصلة.

ارتفاع الأمواج بشكل كبير، ما يؤدي إلى فيضان البحر في بعض المناطق.

موجة صقيع ورياح باردة تؤثر على الحركة اليومية للأفراد والمواصلات.

توقف أو تأجيل رحلات الصيد والملاحة البحرية حفاظًا على سلامة الصيادين والمراكب.

استمرار الأمطار الغزيرة خلال فترة النوة التي تمتد 6 أيام.

وتشكل هذه الخصائص جزءًا من ظواهر النوات الشتوية التي تؤثر بشكل مباشر على المدن الساحلية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر.

جدول نوات الشتاء 2025-2026

يُظهر جدول نوات الشتاء المقبل أن الموسم الحالي يشهد عدة نوات تؤثر على الطقس والملاحة والصيد:

نوة “المكنسة” الممطرة بدأت يوم 16 نوفمبر وتستمر حتى يوم 20 نوفمبر 2025، مع تكرار النوة من 22 نوفمبر لمدة 4 أيام حتى يوم 25 نوفمبر 2025.

نوة الفيضة الكبيرة تبدأ يوم 1 ديسمبر وتستمر لمدة 6 أيام.

نوة القاسم تبدأ يوم 4 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام مصحوبة بعواصف.

نوة الفيضة الصغيرة تبدأ يوم 19 ديسمبر وتستمر حتى 24 ديسمبر مصحوبة بالأمطار.

نوة عيد الميلاد تبدأ يوم 28 ديسمبر وتستمر لمدة يومين ممطرة.

نوة الغطاس الممطرة يوم 19 يناير وحتى 21 يناير.

نوة الكرم الغزيرة تبدأ يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام.

نوة رأس السنة تبدأ يوم 1 فبراير وتستمر 4 أيام.

نوة الشمس الصغيرة تبدأ يوم 18 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام.

وتؤثر هذه النوات بشكل مباشر على الملاحة البحرية، وقطاع الصيد، والحياة اليومية لسكان المدن الساحلية، إذ تتسبب في اضطراب حركة البحر وتغيرات كبيرة في الطقس قد تصل إلى عواصف قوية ورياح شديدة تستمر لعدة أيام.

أهمية متابعة النوات الشتوية

النوات الشتوية ليست مجرد تغيرات جوية عادية، بل هي ظواهر مناخية قوية لها تأثير مباشر على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل الملاحة البحرية، مواسم الصيد، الأعمال الساحلية، والتنقلات اليومية في المدن المطلة على البحر المتوسط. وتؤكد هيئة الأرصاد أن متابعة النوات والتقارير اليومية أمر ضروري للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

موعد بداية فصل الشتاء 2026

وفقًا للحسابات الفلكية، من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء في مصر يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026.

ويتميز فصل الشتاء بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة مقارنة بفصل الخريف، الذي بدأ يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 واستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة، حيث يتميز بانخفاض درجات الحرارة واعتدال النسيم نهارًا وبرودة نسبية ليلًا.

وتعد هذه الحسابات مهمة لمواطني المناطق الساحلية والمتعاملين مع البحر لتحديد أفضل أوقات السفر والعمل والحفاظ على سلامتهم أثناء النوات والظواهر الجوية القوية.