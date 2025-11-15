قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة
بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر
الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له
رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي
إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم
التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية
الأرصاد تحذر سكان القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من ظاهرة جوية صباح غدٍ
أنا مش شبه أهلي.. أسماء جلال: أنا بحب اسم سوسو مش سم سم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 15-11-2025
إسبانيا تكتسح جورجيا برباعية وتقترب من تأكيد تأهلها إلى مونديال 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاجأة سارة لسكان الإسكندرية.. انكسار نوة المكنسة بعد ليلة ممطرة ومثلجة

انكسار نوة المكنسة
انكسار نوة المكنسة
خالد يوسف

تفصلنا ساعات قليلة عن بداية نوة المكنسة التي تضرب محافظة الإسكندرية سنويًا، حيث تبدأ غدًا الأحد 16 نوفمبر، وفق جدول نوات الإسكندرية المعتمد من هيئة الميناء، والذي يُعد دليلاً للمواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أمام تقلبات الطقس المتوقعة.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام نوة المكنسة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الإسكندرية ستشهد استقرارًا ملحوظًا في الطقس بالتزامن مع أول أيام النوة، في مفاجأة غير معتادة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار ستكون ضعيفة خلال الساعات المقبلة، مع أجواء تتراوح بين المشمسة والغائمة جزئيًا، مؤكدة أن المحافظة لن تتعرض لتقلبات جوية حادة كالتي اعتاد عليها السكان في هذا التوقيت من كل عام.

وأضافت أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى بين 26 و27 درجة مئوية، بينما تسيطر الشبورة المائية على أغلب فترات الصباح.

طقس آخر أيام الموجة السيئة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن بعض السحب المنخفضة ستظهر على مناطق متفرقة من شمال البلاد، قد يصاحبها أمطار خفيفة على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح بشكل متقطع على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في إطار انتهاء الموجة السابقة من الطقس السيئ.

انكسار نوة المكنسة في الإسكندرية بعد ليلة ممطرة ومثلجة

شهدت محافظة الإسكندرية انكسار نوة "المكنسة" بعد ليلة ممطرة، شهدت خلالها الإسكندرية هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، يصاحبها انخفاض كبير فى درجات الحرارة وسقوط حبيبات البرد "الثلج الثقيل" فى بعض مناطق وسط والجمرك والمنتزه.

يأتى ذلك، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار حالة الطقس السيئ، حيث انخفاض كبير فى درجات الحرارة مع ارتفاع الأمواج 3 أمتار وسرعة الرياح تتراوح من40 الى 50كم/ الساعة، وسجلت الإسكندرية اليوم 23 فى العظمى و15 درجه فى الصغرى.

مقدمات مخيفة قبل «المكنسة»

تشهد الاسكندرية، منذ أول أمس، موجة من الطقس السئ، حيث تساقطت امطارمتوسطة على معظم انحاء المدينة، خاصة مناطق غرب والعجمى، وذلك قبل ثلاثة ايام من ميعاد هبوب نوة المكنسة اقوى النوات التى تتعرض لها المدينة.

وكانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، قد اعلنت رفع حالة الاستعداد القصوى وانتشار وتمركز فرق العمل وسيارات شفط المياه في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار.

وتعمل فرق العمل الميدانية، على مدار الساعة في النقاط الساخنة التي قد تشهد تجمعات مياه، لضمان إنسيابية حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

