أخبار البلد

موعد نوة الإسكندرية القادمة.. جدول نوات الشتاء 2026

عبد الفتاح تركي

تشهد محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء ظاهرة جوية موسمية تتكرر كل عام وتعرف باسم "النوات"، وهي فترات من الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي تضرب سواحل المدينة في مواعيد ثابتة تقريبًا كل عام. 

ومع اقتراب موسم الشتاء 2026، تصدرت محركات البحث مؤخرًا تساؤلات المواطنين حول موعد نوة الإسكندرية القادمة وجدول النوات الكاملة، خاصةً أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية كشفت عن جدول دقيق لنوات هذا العام وظروفها الجوية المتوقعة وتأثيرها على حركة الملاحة والصيد.

واقرأ أيضًا:

موعد وصول نوة المكنسة 2024 مصر

ما هي نوات الإسكندرية؟

النوة في مفهوم أهل الإسكندرية هي فترة من الاضطرابات الجوية القوية التي تصحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة، وتختلف من حيث شدتها ومدتها واتجاه الرياح التي تصاحبها. 

وارتبطت النوات بتاريخ المدينة الساحلية منذ قرون، وأصبحت جزءًا من الذاكرة الشعبية والبيئية لها، إذ يعتمد عليها الصيادون والمزارعون وأجهزة الأرصاد في توقع التغيرات المناخية كل عام. 

وتعد النوات أيضًا أحد أبرز العوامل التي تؤثر على حركة الحياة اليومية في المحافظة الساحلية، سواء في الموانئ أو الطرق أو حتى في المدارس والمنازل القريبة من البحر.

نوة رياح الصليب

جدول نوات الإسكندرية 2026

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن الجدول الرسمي لنوات الشتاء لعام 2026، والذي يبدأ بنوة المكنسة وتستمر النوات تباعًا حتى نهاية مارس. وفيما يأتي التفاصيل الدقيقة لكل نوة من النوات القادمة:

  • نوة المكنسة تبدأ يوم 16 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتُعد من النوات القوية حيث تصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.
  • نوة باقي المكنسة يوم 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون مصحوبة برياح جنوبية غربية وأمطار متوسطة الشدة.
  • نوة قاسم في 4 ديسمبر 2025 وتستمر 5 أيام، وتعد من أشد النوات حيث ترافقها رياح جنوبية غربية قوية وعواصف.
  • نوة الفيضة الصغرى يوم 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام برياح شمالية غربية وأمطار كثيفة.
  • نوة عيد الميلاد في 28 ديسمبر 2025 وتستمر يومين، وتكون شديدة الأمطار ومصحوبة برياح غربية.
أمطار خفيفة بالإسكندرية بالتزامن مع نوة الغطاس

أما في شتاء عام 2026 فتستمر النوات الآتية:

  • نوة رأس السنة يوم 2 يناير 2026 وتستمر 4 أيام وتشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية.
  • نوة الغطاس يوم 19 يناير 2026 وتستمر 3 أيام بأجواء ممطرة شديدة البرودة.
  • نوة الكرم يوم 28 يناير 2026 وتستمر 7 أيام، وتؤدي إلى اضطراب كبير في حركة الملاحة البحرية.
  • نوة الشمس الصغيرة في 18 فبراير 2026 وتستمر 3 أيام.
  • نوة السلوم يوم 2 مارس 2026 وتستمر يومين برياح جنوبية غربية.
  • نوة الحسوم في الأسبوع الأول من مارس وتستمر 7 أيام بأمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
  • نوة الشمس الكبيرة يوم 18 مارس 2026 وتمتد يومين بأمطار خفيفة.
  • نوة العوة أو برد العجوزة يوم 24 مارس 2025 وتجمع بين البرودة الشديدة والرياح القوية والأمطار المتوسطة.
أمطار نوة الحسوم تضرب الإسكندرية

أهمية معرفة مواعيد النوات

تأتي أهمية جدول النوات من كونه مرجعًا أساسيًا لأهالي الإسكندرية والعاملين في قطاعات الملاحة والصيد، إذ يُمكّنهم من التخطيط المسبق لتجنب الخسائر الناتجة عن سوء الأحوال الجوية. 

كما تعتمد هيئة ميناء الإسكندرية على هذا الجدول في تحديد فترات غلق وفتح الميناء أمام السفن، بينما يستخدمه الصيادون لتحديد مواسم توقف الصيد تحسبًا للعواصف البحرية.

استعدادات محافظة الإسكندرية لمواجهة النوات

تتخذ محافظة الإسكندرية إجراءات احترازية مشددة كل عام قبل بدء النوات. وتشمل هذه الإجراءات رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأحياء وشركات المرافق، والدفع بسيارات شفط المياه والبدالات والمعدات الثقيلة في المناطق المنخفضة. كما يتم تطهير الشنايش والمطابق وشبكات الصرف الصحي بشكل دوري قبل كل نوة لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل سريع.

نوة الشمس الصغرى

ووجّه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بضرورة المرور الميداني المستمر أثناء النوات، والتنسيق مع شركة الصرف الصحي وهيئة الطرق والكباري ومديرية الأمن لتأمين الشوارع ومنع غرق الأنفاق أو تعطيل المرور. وتعد تلك الإجراءات من أهم أسباب الحد من الأضرار التي كانت تعاني منها المدينة سابقًا في فترات الأمطار الغزيرة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

من جانبها، شددت هيئة الأرصاد الجوية المصرية على ضرورة توخي الحذر في فترات النوات، خاصة في المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية ومطروح والبحيرة، حيث تتأثر هذه المناطق برياح قوية قد تصل إلى حد العاصفة، وأمطار غزيرة تسبب تراكم المياه في الشوارع. 

كما نصحت المواطنين بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى خلال ذروة العواصف، وعدم ركن السيارات بجوار الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة.

وأكدت الهيئة أن حركة الملاحة في البحر المتوسط ستتأثر بشكل ملحوظ خلال نوات ديسمبر ويناير، نظرًا لارتفاع الأمواج الذي قد يتجاوز 5 أمتار في بعض الأيام، ما يستدعي إغلاق الموانئ مؤقتًا لحين تحسن الأحوال الجوية.

بين التراث والمناخ.. النوات جزء من هوية الإسكندرية

تُعد النوات جزءًا من هوية مدينة الإسكندرية التاريخية والثقافية، حيث ارتبطت أسماؤها بمواسم معينة وأمثال شعبية، مثل نوة قاسم ونوة الفيضة الصغرى ونوة الكرم، التي يعرفها الأهالي جيدًا ويتناقلونها جيلًا بعد جيل. 

كما تمثل النوات مؤشرًا بيئيًا على التغيرات المناخية، إذ لاحظ الخبراء أن شدة بعض النوات ازدادت في السنوات الأخيرة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر، ما دفع الدولة إلى تطوير البنية التحتية للمحافظة وتعزيز قدرة الصرف الصحي على استيعاب كميات أكبر من الأمطار.

نوة عوة تهب على الإسكندرية

جهود الدولة في الحد من آثار النوات

تواصل وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية تنفيذ خطة متكاملة لمواجهة آثار النوات. 

وتتضمن الخطة تطوير الشبكات القديمة، وإنشاء محطات رفع جديدة في المناطق التي تعاني تجمعات مائية مزمنة، إلى جانب تحديث أنظمة الإنذار المبكر لتوقع النوات بدقة أكبر. 

كما تعمل الأجهزة التنفيذية على إشراك المواطنين في جهود التوعية البيئية للتعامل الصحيح مع الأمطار، مثل تجنب إلقاء المخلفات في الشنايش، وعدم فتح غرف الصرف يدويًا لتصريف المياه بشكل عشوائي.

مع اقتراب موعد نوة المكنسة الأولى في 16 نوفمبر 2025، تتأهب الإسكندرية لاستقبال موسم جديد من النوات، يجمع بين جمال المشهد الساحلي وروعة الأمطار من جهة، وبين تحديات البنية التحتية والتغير المناخي من جهة أخرى. 

وتبقى متابعة النوات واستعداد الأجهزة التنفيذية والمواطنين لها ضمانة أساسية لتقليل آثارها والحفاظ على سلامة المدينة وسكانها.

نوات الإسكندرية 2026 موعد نوة المكنسة جدول نوات الإسكندرية حالة الطقس في الإسكندرية أمطار الإسكندرية هيئة الأرصاد الجوية نوة قاسم التغيرات المناخية في مصر استعدادات محافظة الإسكندرية نوات الشتاء 2025–2026

