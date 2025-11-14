نوة المكنسة تضرب من جديد.. أمطار مستمرة على البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، استمرارًا لموجة التقلبات الجوية المصاحبة لنوة المكنسة، حيث تعرضت مدن ومراكز المحافظة لهطول أمطار غزيرة ومتوسطة على فترات متقطعة، تزامنًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

وتُعرف النوة بهذا الاسم لأنها تأتي برياح شمالية غربية قوية تعمل على 'كنس البحر' من شدتها، لتسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وأمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة على مناطق الساحل الشمالي، خاصة في العجمي والدخيلة والبحيرة ومطروح.



وتبدأ ذروة الحالة خلال الساعات القادمة مع تكاثر للسحب الركامية على سواحل (مطروح - العلمين - الضبعة - الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد ) يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.



كما يصاحب ذلك تيارات رياح هابطة قد تؤدي الى اثارة الرمال والأتربة والتحذير من الصواعق الرعدية وسقوط اللوحات الاعلانية والاشجار نتيجة تيارات الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.