مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة

أعلن عماد الغنيمي، المرشح على المقعد الفردي بمجلس النواب، في الدائرة الثامنة والتي تضم مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، في محافظة البحيرة، عبر بث مباشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انسحابه من انتخابات مجلس النواب رغم تأهله لجولة الإعادة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة، والتي تضم مركزي شبراخيت وإيتاي البارود، أعلنت البيان العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية، حيث يبلغ عدد الناخبين 542 ألفا و512 ناخبا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 211 ألفا و215 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 28 ألفا و925 صوتا، والأصوات الصحيحة 182 ألفا و293 صوتا.

وتنافس المرشحون على مقعدين وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح شمس الدين أنور 65 ألفا و266 صوتا، والمرشح عمر حمروش 30 ألفًا و724 صوتًا، والمرشح أحمد سعيد أبو عمر 32 ألفًا و105 أصوات، والمرشح عماد الغنيمي 27 ألفًا و733 صوتًا.