خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
ألقوا حجارة على لجنة إنتخابية.. ضبط 10من أنصار مرشح بمجلس النواب بقنا
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات ذات الأهمية
الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية
الأوقاف تفتتح 9 مساجد غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
محافظات

ضبط 5 آلاف قطعة وعبوة غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية بالبحيرة

ساندي رضا

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، تشديد الرقابة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، للتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حيث شنت حملة تموينية بمركز دمنهور، بإشراف مصطفى غريب، مدير الإدارة، وعلى أبوزيد، رئيس الرقابة، برئاسة خالد الفخرانى، وبالإشتراك مع سوزان حسين فليفل، مدير إدارة الإرشاد الاستهلاكي وحمايه المستهلك بالمديرية،وقوة من مباحث تموين البحيرة.

أسفرت الحملات عن ضبط محل بقالة والتحفظ على عدد 800 عبوة مواد غذائيه مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية حسب التواريخ المدونة عليها  وتم العرض على النيابة العامة، وضبط محل بقاله والتحفظ على عدد 4000 قطعة مواد غذائيه مختلفه الأنواع والاحجام منتهية الصلاحية حسب التواريخ المدونه عليها وتم العرض على النيابة العامة، وتحرير محضرين عدم إعلان عن اسعار المواد الغذائيه وتم العرض على النيابة العامة.

البحيرة محافظة البحيرة تموين البحيرة

