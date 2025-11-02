جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد متابعة المواطنين في محافظة الإسكندرية لما يُعرف بـ نوات الإسكندرية، وهي الظواهر الجوية التي تضرب سواحل المدينة الساحلية في أوقات محددة من العام.

وأعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رسميًا جدول نوات الإسكندرية لعام 2026، محددةً مواعيدها ومدد استمرارها، مع توقعات بشدة الرياح وهطول الأمطار المصاحبة لها.

وتُعد هذه النوات من أبرز مظاهر الشتاء في المدينة، إذ يتابعها السكان والصيادون والمزارعون بدقة نظرًا لتأثيرها المباشر على أنشطتهم اليومية.

نوة باقي المكنسة تفتتح موسم النوات في نوفمبر

تبدأ أولى نوات موسم الشتاء في الإسكندرية بما يُعرف باسم نوة باقي المكنسة، والتي تحل في يوم 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام.

وتُصاحب هذه النوة رياح جنوبية غربية ممطرة تؤثر على حركة البحر والملاحة، وتُعد بمثابة مقدمة لموجات أكثر قوة في الشهر الآتي.

نوة قاسم.. أقوى نوات ديسمبر

تُعد نوة قاسم من أشد النوات التي تشهدها المدينة الساحلية، وتبدأ في 4 ديسمبر 2025 وتستمر 5 أيام.

وتصاحبها رياح جنوبية غربية قوية مصحوبة بعواصف وأمطار غزيرة، وتؤثر بشكل ملحوظ على الحياة اليومية وحركة السفن في الميناء. وتُعتبر هذه النوة من العلامات المميزة لفصل الشتاء في الإسكندرية.

الفيضة الصغرى وعيد الميلاد.. أمطار غزيرة في نهاية العام

تأتي نوة الفيضة الصغرى في 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام، وتهب خلالها رياح شمالية غربية تتسبب في انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

أما نوة عيد الميلاد فتبدأ في 28 ديسمبر وتستمر يومين، وتُصاحبها رياح غربية شديدة وأمطار غزيرة تغمر بعض الشوارع المنخفضة، وتُعد من النوات الشهيرة التي ينتظرها سكان الإسكندرية سنويًا.

نوات الإسكندرية في شتاء 2026

مع مطلع العام الجديد، تبدأ الإسكندرية استقبال مزيد من النوات التي تُكمل دورة الشتاء. وتبدأ بـ نوة رأس السنة يوم 2 يناير 2026، والتي تستمر 4 أيام وتشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا غربية قوية.

ثم تأتي نوة الغطاس يوم 19 يناير 2026، وتستمر 3 أيام مصحوبة بأجواء ممطرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتليها نوة الكرم في 28 يناير 2026، وتُعد من أطول النوات، حيث تستمر أسبوعًا كاملًا، وتسبب اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية نتيجة قوة الرياح.

أما نوة الشمس الصغيرة فتأتي في 18 فبراير وتستمر 3 أيام، وتُعد مؤشرًا على اقتراب انتهاء فصل الشتاء تدريجيًا.

مارس.. نهاية موسم النوات وبداية الاستقرار

يشهد شهر مارس آخر النوات التي تضرب المدينة الساحلية، حيث تبدأ بـ نوة السلوم يوم 2 مارس وتستمر يومين فقط، وتتميز برياح جنوبية غربية خفيفة نسبيًا.

ثم تليها نوة الحسوم في الأسبوع الأول من مارس، وتستمر 7 أيام، وتُصاحبها أمطار متوسطة وانخفاض واضح في درجات الحرارة.

أما نوة الشمس الكبيرة فتأتي في 18 مارس 2026 وتستمر يومين فقط بأمطار خفيفة تُبشر بنهاية موسم الشتاء.

وأخيرًا، تأتي نوة العوة أو ما يُعرف بـ برد العجوزة في 24 مارس 2025، وهي آخر النوات، وتجمع بين الرياح القوية والأمطار المتوسطة والبرودة الملحوظة، قبل أن تبدأ فترات الاستقرار المناخي مع دخول فصل الربيع.

نوات الإسكندرية.. تراث مناخي يحدد ملامح الشتاء

تُعد نوات الإسكندرية جزءًا أصيلًا من التراث المناخي للمدينة، إذ يعتمد عليها سكانها في تحديد مواسم الصيد والزراعة وحتى السفر.

وتتخذ السلطات المحلية وميناء الإسكندرية إجراءات احترازية مع كل نوة متوقعة، تشمل تحذيرات للمواطنين والمراكب، ومتابعة لحالة الطقس أولًا بأول لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

ويؤكد خبراء الأرصاد أن الاستعداد المبكر للنوات أصبح ضرورة مع تزايد التغيرات المناخية التي قد تؤدي إلى اشتداد بعض النوات مقارنة بالسنوات السابقة.