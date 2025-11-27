منسق غرفة العمليات الحكومية بغزة: الاحتلال يواصل ممارساته الرامية لتجويع الفلسطينيين

أكد منسق غرفة العمليات الحكومية بغزة، أن الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال منسق غرفة العمليات الحكومية بغزة، إن الاحتلال يواصل ممارساته الرامية إلى تجويع الشعب الفلسطيني.



وأضاف منسق غرفة العمليات الحكومية بغزة:" وجهنا نداء عاجلا من أجل توفير مراكز إيواء للمتضررين من السيول بالقطاع".

وتابع منسق غرفة العمليات الحكومية بغزة:"البنية التحتية بالقطاع مدمرة بالكامل".

وأكمل منسق غرفة العمليات الحكومية بغزة: “ الاحتلال يفرض قيودا على إدخال الآليات والمعدات إلى القطاع”.