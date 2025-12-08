استقالة علي السعيد من تدريب الكرة النسائية بالزمالك

تقدّم علي السعيد المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي الزمالك باستقالته رسميًا من منصبه، منهياً رحلته القصيرة مع الفريق الأبيض والتي لم تتجاوز بضعة أشهر فقط.

وكان السعيد قد تولّى قيادة الجهاز الفني للفريق في سبتمبر الماضي، قادمًا من النادي الأهلي، وسط طموحات كبيرة لإعادة ترتيب الأوراق ودعم حظوظ الزمالك في المنافسة بدوري الكرة النسائية هذا الموسم.

وجاءت استقالة المدير الفني بشكل مفاجئ، لتضع إدارة الزمالك أمام تحدٍّ جديد يتمثل في البحث عن بديل قادر على استكمال المشروع، خصوصًا في ظل رغبة النادي في تعزيز مكانته ببطولات الكرة النسائية خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة النادي موقفها الرسمي وخطواتها المقبلة بشأن الجهاز الفني خلال الساعات القليلة القادمة.

تعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، غدًا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، داخل مقر القلعة البيضاء، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة السابعة مساءً، على أن يكون النصاب القانوني صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق الحضور.

ومن المقرر أن تتناول الجمعية العمومية التصديق على محضر الاجتماع السابق، إضافة إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/2025، وبرامج النشاط وخطة العمل المالي لعام 2025/2026.

كما تشمل البنود اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، والموازنة التقديرية للسنة الجديدة، إلى جانب اعتماد تقرير رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وسيتم مناقشة الموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة أسيوط الجديدة، ضمن خطة التوسعات التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ستعود بالنفع على الوضع المالي للنادي.

وتنظر الجمعية في عدد من الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، ومن بينها طلبات نقل العضوية، وإسقاط عضوية 4 أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وتقرر عدم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى إزالة أي أعباء أو ضغوط على أعضاء النادي..