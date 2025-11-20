الأرقام مبتكذبش.. خالد طلعت يوجه رسالة لمنتقدي حسام حسن مع المنتخب

وجه الناقد الرياضي خالد طلعت، رسالة لمنتقدي حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "الناس اللي بتتكلم عن ترتيب منتخب مصر في تصنيف الفيفا وعن حسام حسن، الأرقام مبتكذبش، حسام حسن استلم منتخب مصر وهو في المركز 36 عالميا والرابع أفريقيا ورصيده 1500 نقطة، دلوقتي مع حسام حسن وصلنا المركز 34 عالميا والثالث أفريقيا برصيد 1520 نقطة".

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التحديث الأخير للتصنيف العالمي للمنتخبات، والذي أبرز استمرار قوة الحضور العربي على المستوى العالمي، مع تصدر بعض المنتخبات للمرتبة المتقدمة.

وجاء المنتخب المغربي في صدارة المنتخبات العربية محتلاً المركز 11 عالميًا، متقدّمًا على منتخب مصر الذي حل ثانيًا عربيًا في المركز 34 بعد نتائجه المميزة الأخيرة، يليه المنتخب الجزائري في المركز 35، والمنتخب التونسي في المرتبة 40.