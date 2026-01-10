أستاذ قانون: البيئة الحالية غير ملائمة لإصدار قانون المحليات

طالب الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، بتأجيل إصدار قانون المحليات في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الظروف الراهنة لا تسمح بتطبيق قانون بهذا الحجم والأهمية بشكل فعال.

وأوضح القرماني، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والإدارة المحلية، بل يمنح المحليات اختصاصات رقابية على أعمال السلطات التنفيذية، ما يزيد من حساسية الملف.

وأشار إلى أن التوقيت يمثل عاملاً حاسما في نجاح أي تشريع، موضحا أن إصدار القوانين في أوقات غير مناسبة قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويضعف فعاليتها على الأرض.

ولفت إلى أن التطبيق الفعال لقانون المحليات مرتبط بإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ أحكامه بشكل سليم