غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار
السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي
لتشييع نجلها..فيروز تصل إلى الكنيسة بمنطقة المحيدثة بصحبة ابنتها ريما
توك شو

أستاذ قانون: البيئة الحالية غير ملائمة لإصدار قانون المحليات

إسراء صبري

طالب الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، بتأجيل إصدار قانون المحليات في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الظروف الراهنة لا تسمح بتطبيق قانون بهذا الحجم والأهمية بشكل فعال.

وأوضح القرماني، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والإدارة المحلية، بل يمنح المحليات اختصاصات رقابية على أعمال السلطات التنفيذية، ما يزيد من حساسية الملف.

وأشار إلى أن التوقيت يمثل عاملاً حاسما في نجاح أي تشريع، موضحا أن إصدار القوانين في أوقات غير مناسبة قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويضعف فعاليتها على الأرض.

ولفت إلى أن التطبيق الفعال لقانون المحليات مرتبط بإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ أحكامه بشكل سليم

القانون قانون المحليات الإدارة المحلية

