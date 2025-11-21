صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن: سيبوه يركز في البطولة

وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة الي حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بعد تصريحاته المثيرة عقب لقاء الرأس الأخضر.



وكتب عبد الله من خلال حسابه الشخصي اكس :" سيبوا حسام يركز في البطولة الأفريقية وإنت ياكابتن سيبك منهم(كل المنشورات السلبية)ماتردش وماتتكلمش وركز في المغرب فهي الباب لكأس العالم ومن قلبي أتمنى لك التوفيق وزي ماشرفت مصر كلاعب تشرفها كمدرب بإذن الله.

تصريحات مثيرة لـ الجدل لـ حسام حسن



أثارت تصريحات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني عقب إنتهاء مباراة الفراعنة الكبار ونظيره كاب فيردي فى تحديد المركز الثالث والرابع بـ دورة الإمارات الودية الدولية غضب مصطفي محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي والمنتخب الأول.



وحقق منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المركز الثالث في بطولة العين الودية الدولية بعد الفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة فى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.



وأفادت مصادر مقربة من مصطفي محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي أن حالة من الغضب تملكت مصطفي محمد من تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني والتي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية.

