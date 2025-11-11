قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار

عبد العزيز جمال

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 25,012 وحدة سكنية جديدة يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر 2025، عبر منصة مصر العقارية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع تعده الوزارة، والمتضمن 400 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها على مراحل متعددة.

سكن لائق لكل مواطن

وأوضح وزير الإسكان أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه بضرورة توفير وحدات سكنية لائقة لمختلف شرائح الدخل، بما يلبي احتياجات الأسر في جميع المحافظات والمدن الجديدة، ويحقق أهداف الدولة في التوسع العمراني المتوازن وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير أن الدولة ماضية في مسارها نحو بناء مجتمعات حضارية متكاملة تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن مشروع الطرح الحالي يمثل استكمالًا لنجاحات وزارة الإسكان في توفير مئات الآلاف من الوحدات بمشروعات سكن مصر، جنة، دار مصر، وسكن كل المصريين، والتي لاقت إقبالًا واسعًا من المواطنين خلال السنوات الماضية.

رابط حجز وحدات الإسكان الجديدة 

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن التسجيل وإنشاء الحسابات الشخصية لحجز الوحدات السكنية سيكون متاحًا اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 12 نوفمبر 2025، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عبر الرابط reservations.realestate.gov.eg، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على كراسات الشروط وكافة التفاصيل الخاصة بكل مشروع.

وأضاف أن الوزارة حرصت على تطوير آلية إلكترونية متكاملة لحجز الوحدات عبر الإنترنت، لتسهيل إجراءات التقديم والسداد وضمان الشفافية في عمليات الطرح، مؤكدًا أن جميع الخطوات من التسجيل حتى السداد ستتم بشكل إلكتروني آمن وميسر، بما يتناسب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

تفاصيل الوحدات المطروحة في المشروعات السكنية

وأوضح وزير الإسكان أن الطرح الجديد يتضمن وحدات متنوعة المساحات والفئات لتلبية احتياجات جميع المواطنين، وجاء توزيعه على النحو التالي:

  • 2,986 وحدة بمشروعي جنة وسكن مصر.
  • 10,614 وحدة سكنية بمشروع ديارنا.
  • 9,412 وحدة سكنية بمشروع ظلال.
  • 2,000 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن تلك المشروعات تمثل مجموعة من أفضل المشروعات السكنية المنفذة في المدن الجديدة، والتي تجمع بين التصميم العمراني الحديث، والمرافق المتكاملة، والمساحات الخضراء، والخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية، لضمان بيئة سكنية آمنة ومستدامة.

السداد عبر البنوك أو الإنترنت البنكي

ولضمان سهولة السداد لجميع الفئات، أوضح الوزير أن عملية دفع مقدمات الحجز والقسط الأول يمكن أن تتم عبر البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة)، أو من خلال فروع البنوك الوطنية، أو الإنترنت البنكي للبنوك المشاركة، بالإضافة إلى إمكانية السداد عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على تقديم تجربة ميسّرة ومنظمة للمواطنين أثناء عملية الحجز، مؤكدًا أنه تم تلافي جميع الملاحظات السابقة التي واجهها بعض المتقدمين في الطروحات الماضية، لضمان تجربة إلكترونية سلسة وسريعة وآمنة.

وقال وزير الإسكان إن هذا الطرح يأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل، إلى جانب الوحدات الفاخرة والمتميزة، وذلك بما يواكب استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، ويعزز التوزيع المتوازن للسكان والخدمات داخل المدن الجديدة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى ضمان حق المواطن في السكن الآمن والملائم، وتوفير بيئة عمرانية راقية تعكس مستوى جودة الحياة الذي تستهدفه الدولة في الجمهورية الجديدة.

دعم غير مسبوق من الدولة لقطاع الإسكان

وأكد المهندس شريف الشربيني أن قطاع الإسكان يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس السيسي، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الطرح الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بأسعار عادلة وتسهيلات مناسبة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف فئات الإسكان، بدءًا من الإسكان الاجتماعي وحتى المشروعات الفاخرة، مع التركيز على توسيع نطاق المدن الجديدة لجذب الكثافات السكانية خارج العاصمة وتخفيف الضغط على المدن القديمة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الطرح يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل عمراني أكثر استدامة وعدالة، داعيًا المواطنين إلى متابعة تفاصيل الطرح عبر المنصة الرسمية فقط لضمان دقة المعلومات، مشددًا على أن الوزارة لن تتعامل إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

