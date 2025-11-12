استعدادا لبدء التشغيل.. الانتهاء من أعمال الكهرباء بمشروع امتداد الموقف بالعاشر من رمضان

تم الانتهاء من تركيب العدّاد وإطلاق التيار الكهربائي بموقع مشروع امتداد الموقف بمدينة العاشر من رمضان، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي للمشروع في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروع امتداد الموقف.

استكمال المشروعات الخدمية

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذا الإجراء يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وحرص الجهاز على استكمال المشروعات الخدمية وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين منظومة النقل الداخلي وتوفير خدمات حضارية متكاملة تواكب ما تشهده المدينة من تطور ونمو عمراني متسارع.