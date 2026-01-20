غضب أحمد زاهر في الحلقة 10 من لعبة وقلبت بجد بسبب استغلال الأحزان لصناعة الترند

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «لعبة وقلبت بجد» تصاعدًا دراميًا لافتًا، بعدما دخل شريف، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر، في حالة غضب شديدة خلال مشاهد العزاء، اعتراضًا على قيام بعض أصحاب الصفحات بتصوير الجنازة والعزاء بهدف صناعة “الترند”.

ووجّه شريف كلمات حادة لهؤلاء الأشخاص، متهمًا إياهم بعدم احترام حرمة الموتى واستغلال آلام العائلات ومشاعر الحزن لتحقيق مشاهدات وتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل تعديًا صارخًا على الخصوصية وافتقادًا للإنسانية في لحظات لا تحتمل سوى الاحترام والمواساة.

المشهد عكس حجم الألم الداخلي والغضب الذي يعيشه شريف، ولاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، خاصة أنه يطرح قضية معاصرة تمس الواقع، في ظل الانتشار الكبير لثقافة تصوير كل التفاصيل الشخصية ونشرها عبر السوشيال ميديا دون مراعاة للمشاعر الإنسانية.

ويُعد مسلسل «لعبة وقلبت بجد» من الأعمال المنتظرة، حيث يقدم أحمد زاهر أداءً مختلفًا ضمن قصة اجتماعية تناقش قضايا الأسرة والمجتمع، مع التركيز على تأثير الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل على الأجيال الجديدة.

المسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شركة United Studios، قصة محمد عبد العزيز، سيناريو وحوار علاء حسن، هبة رجب، هدير شريف، وإخراج حاتم متولي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في البطولة أحمد زاهر، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، دنيا المصري، شريف إدريس، منى أحمد زاهر، زينب يوسف شعبان، إلى جانب عدد من الفنانين.

