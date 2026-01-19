ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد مي عز الدين| ماذا قالت؟

حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة الفنانة مي عز الدين، بمناسبة عيد ميلادها ال ٤٦.

وكتبت ليلى علوي عبر ستوري انستجرام: “كل سنة وانت طيبة وجميلة من جوه قلبك وموهبتك ورقتك وحضورك الحقيقي دايما بيوصلوا من غير مجهود اتمنالك سنة جديدة مليانة راحة ونجاح”.

ليلى علوي على انستجرام

ويصادف اليوم 19 يناير عيد ميلاد الفنانة مى عز الدين التي أتمت اليوم عامها الـ 46، ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها أيضا.

وشاركت مى جمهورها عبر حسابها الرسمى على انستجرام، صوراً جديدة من احتفال زوجها بعيد ميلادها بطريقة رومانسية.

إطلالة مى عز الدين فى عيد ميلادها..

وظهرت مى عز الدين بفستان انيف ومميز باللون الاحمر الستان ، ومن ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.