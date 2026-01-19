وفاة والد الشاعر الغنائي عمرو المصري.. تعرف على موعد العزاء

أعلن الشاعر الغنائي عمرو المصري، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وفاة والده، مشيرا إلى أن العزاء غدا الثلاثاء من مسجد حسن الشربتلي.

وكتب عمرو المصري، في منشوره عبر ستوري انستجرام: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أبويا وحبيبي، دعواتكم بالرحمة والمغفرة، العزاء غدا بعد المغرب بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول، قاعة أحد وقاعة قباء».

أحدث أغاني عمرو المصري

وكان أحدث أعمال عمرو المصري، هي أغنية مش هتصعب عليا، لـ المطرب محمد شاهين، والتي تم طرحها قبل أيام عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية مش هتصعب عليا، لـ المطرب محمد شاهين، من كلمات عمرو تامصري، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس عمرو الخضري.