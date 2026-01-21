أغلي الناس أمي .. الفنان نضال الشافعي يُعلن موعد ومكان جنازة والدته

أعلن الفنان نضال الشافعي، وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب نضال الشافعي عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفت الي رحمه الله أغلي الناس أمي".

صلاة الجنازة

وتابع: “صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد آل بهجت دريم لاند، والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات، اسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

وتحدث الفنان نضال الشافعي، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة زوجته الراحلة هند محمد علي وسر طلبها منه قبل وفاتها شراء مدفن في القاهرة، وهو طلب لم تتضح دلالاته إلا بعد رحيلها.



وقال نضال خلال ظهوره في برنامج "Mirror" الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، أوضح الشافعي أن زوجته أبدت رغبتها في امتلاك مدفن مشترك بالقاهرة، رغم أن مدفن عائلته يقع في محافظة المنوفية.