الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

حرص عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2026، الذي انطلق أمس في الرياض.

تفاصيل إطلالة آية سماحة في Joy Awards

وتألقت الفنانة آية سماحة بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار وأبهرت الجميع بذوقها الرفيع.

وارتدت آية سماحة فستانًا باللون الأحمر الفاتح، مكشوف الكتفين، وذات أكمام بف منفوشة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلاً على كتفيها.

وتتميز آية سماحة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيار ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد آية سماحة في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

وقام زوج الفنانة آية سماحة بتقبيل “أبلة فاهيتا على الهواء، إضافة إلى أنه قام بتقبيل زوجته”، وذلك خلال لقاء له لبرنامج “ليلة فونطاستيك”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”.

روت آية سماحة قصة غريبة صدمتها كانت تفعلها والدتها معها أثناء الدراسة، قائلة إن والدتها كانت تُعد لها «سندوتشات لسان»، مشيرة إلى أن أحد أصدقائها بالمدرسة هو من اكتشف الأمر، ما أثار دهشتها في ذلك الوقت.

وقدمت آية سماحة الشكر لوالدتها على ما كانت تفعله معها في طفولتها، وهو ما دفع «كارو» للتعليق مازحة: «عرفت سر طول لسانك يا آية»، في لقطة أثارت ضحك الجمهور.