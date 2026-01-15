عبقرية وسندوتش لسان| آية سماحة تحكي أغرب ما كانت تفعله وذكريات الطفولة.. فيديو

كشفت الفنانة آية سماحة، عن تفاصيل طريفة جديدة من طفولتها، مؤكدة أنها كانت مميزة دراسيًا و«عبقرية» حتى الصف الثالث الابتدائي فقط، قبل أن تدخل في نوبة ضحك خلال حديثها عن تلك الفترة.

«سندوتشات لسان»

وخلال لقائها ببرنامج «ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا»، روت آية سماحة قصة غريبة صدمتها كانت تفعلها والدتها معها أثناء الدراسة، قائلة إن والدتها كانت تُعد لها «سندوتشات لسان»، مشيرة إلى أن أحد أصدقائها بالمدرسة هو من اكتشف الأمر، ما أثار دهشتها في ذلك الوقت.

وقدمت آية سماحة الشكر لوالدتها على ما كانت تفعله معها في طفولتها، وهو ما دفع «كارو» للتعليق مازحة: «عرفت سر طول لسانك يا آية»، في لقطة أثارت ضحك الجمهور.