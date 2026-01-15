قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد

كشفت الفنانة آية سماحة عن تفاصيل طريفة وغير متوقعة من طفولتها، مؤكدة أنها كانت «مفترية» بحكم كونها الشقيقة الكبرى، مشيرة إلى أنها تسببت في إصابة برأس شقيقتها، قبل أن تتظاهر بالبراءة أمام أسرتها مدعية عدم معرفتها بما حدث.

اسمها الحقيقي

وقالت آية سماحة، خلال ظهورها ببرنامج «ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا»، إن اسمها الحقيقي هو «آية الله ناصر موريس سماحة»، واصفة شخصيتها بأنها تميل إلى «النكد»، لافتة إلى أن يوم إجازتها غالبًا ما يتحول إلى يوم مليء بالتوتر لكل من حولها.

وأضافت أنها مرت بمواقف غريبة خلال طفولتها، من بينها قيامها في الصف الرابع الابتدائي بحلاقة حواجبها ورسمها بالكحل، وهو ما دفع مدرسيها للاعتقاد بأنها تعاني من أزمة نفسية حادة.

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

