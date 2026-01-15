آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد

كشفت الفنانة آية سماحة عن تفاصيل طريفة وغير متوقعة من طفولتها، مؤكدة أنها كانت «مفترية» بحكم كونها الشقيقة الكبرى، مشيرة إلى أنها تسببت في إصابة برأس شقيقتها، قبل أن تتظاهر بالبراءة أمام أسرتها مدعية عدم معرفتها بما حدث.

اسمها الحقيقي

وقالت آية سماحة، خلال ظهورها ببرنامج «ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا»، إن اسمها الحقيقي هو «آية الله ناصر موريس سماحة»، واصفة شخصيتها بأنها تميل إلى «النكد»، لافتة إلى أن يوم إجازتها غالبًا ما يتحول إلى يوم مليء بالتوتر لكل من حولها.

وأضافت أنها مرت بمواقف غريبة خلال طفولتها، من بينها قيامها في الصف الرابع الابتدائي بحلاقة حواجبها ورسمها بالكحل، وهو ما دفع مدرسيها للاعتقاد بأنها تعاني من أزمة نفسية حادة.