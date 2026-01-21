هشام ماجد يُهنئ أنغام بعيد ميلادها بطريقة طريفة على إنستجرام .. ماذا قال؟

هنّأ الفنان هشام ماجد، الفنانة أنغام، بمناسبة عيد ميلادها في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب هشام ماجد على صورة تجمعه بأنغام وعدد من نجوم الفن: “كل سنة وانتي الأحلى والأعلى والأولا وكمان أولا”.

هشام ماجد على انستجرام

وأكد الفنان هشام ماجد، أنه سيكون هناك جزء ثالث من مسلسل "أشغال شقة"، ولكن لم يتم عرضه في موسم رمضان الحالي، خاصة أنه كنت اعمل على تصوير فيلم سينمائي.

وقال هشام ماجد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه سنعمل بجد كبير في الجزء الثالث، وسنعمل على أن يتم عرضه في رمضان بعد القادم، معلقا “ أنا متحمس لتقديم هذا الجزء وسنعمل على أن يكون عمل قوي”.

وتابع الفنان هشام ماجد، أن احساسي بعد فوز مسلسل "أشغال شقة جدا" بجائزة joy award"، هو إحساس عظيم خاصة انها أهم مهرجان في الوطن العربي وتقترب من الأوسكار.