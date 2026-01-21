قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
«مؤلف ومخرج وحرامي».. الفنان إبرام سمير يكشف عن شخصيته ورسالة فيلمه الجديد
دروجبا: مصطفى شوبير «حارس مميز».. والأفضل مشاركة «الشناوي» أساسيًا هذا الموسم
دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر
5 أعمال قبل النوم في ثاني ليلة من شعبان .. أوصى بها رسول الله
مصطفى الفقي: ترامب يشعر بشيء من الامتنان لمصر لدورها في وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي
موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي
ملخص وأهداف فوز «أياكس» على «فياريال» بهدف في الوقت القاتل بدوري أبطال أوروبا|فيديو
القبض على السائق المُتسبب في حادث مصرع فتاة بالمنيا
فن وثقافة

هشام ماجد يُهنئ أنغام بعيد ميلادها بطريقة طريفة على إنستجرام .. ماذا قال؟

هشام ماجد
هشام ماجد
سارة عبد الله

هنّأ الفنان هشام ماجد، الفنانة أنغام، بمناسبة عيد ميلادها في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب هشام ماجد على صورة تجمعه بأنغام وعدد من نجوم الفن: “كل سنة وانتي الأحلى والأعلى والأولا وكمان أولا”.

هشام ماجد على انستجرام 

وأكد الفنان هشام ماجد، أنه سيكون هناك جزء ثالث من مسلسل "أشغال شقة"، ولكن لم يتم عرضه في موسم رمضان الحالي، خاصة أنه كنت اعمل على تصوير فيلم سينمائي.

وقال هشام ماجد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه سنعمل بجد كبير في الجزء الثالث، وسنعمل على أن يتم عرضه في رمضان بعد القادم، معلقا “ أنا متحمس لتقديم هذا الجزء وسنعمل على أن يكون عمل قوي”.

وتابع الفنان هشام ماجد، أن احساسي بعد فوز مسلسل "أشغال شقة جدا" بجائزة joy award"، هو إحساس عظيم خاصة انها أهم مهرجان في الوطن العربي وتقترب من الأوسكار.

هشام ماجد أنغام انستجرام عيد ميلاد أنغام

