داليا البحيري تشارك صورا من حفل زفاف دعاء رجب على المنتج محمود العراقي

شاركت الفنانة داليا البحيرى صورا من حفل زفاف الفنانة دعاء رجب على المنتج الفني محمود العراقي، في أجواء عائلية دافئة داخل أحد الفنادق الكبرى، بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين من العروسين.

وعلقت داليا على الصور قائلة: "ألف مليون مبروك لأحلى وأطعم وأرق عروسة Doaa Ragab.. حبيبتي ربنا يسعد قلبك ويهنيكي إنتي ومحمود.. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير".

شهد حفل الزفاف تفاعل وفرحة الحضور بتبادل العروسين وصلة رقص عفوية، في مشهد عكس حالة الانسجام والسعادة مع بداية حياتهما الزوجية، وتداول بعض المدعوين لقطات من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة دعاء رجب شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية التي تعاونت خلالها مع أبرز النجوم، ومنها مسلسل "كيد النسا" عام 2011 بطولة الفنانة سمية الخشاب، ومسلسل "خطوط حمراء" عام 2012 بطولة الفنان أحمد السقا"، والجزء الثالث من مسلسل "الكبير أوي" عام 2013 بطولة الفنان أحمد مكي.