نيقولا معوض: أعيش فترة مجدي الفني.. الحياة صعود وهبوط ومحدش بيفضل على القمة

أكد الفنان نيقولا معوض، أنه لا يهتم بالترتيب أو الأرقام بين نجوم لبنان، مشددًا على أن هناك الكثير من المعايير الواحدة في هذا الترتيب، حيث إن الفرصة لا تكون واحدة لكل الفنانين باختلاف أجيالهم وأعمالهم.

وأضاف نيقولا معوض، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"،: «أنا بعمل حاجات الفنانين معندهمش نفس الفرصة لعملها، وأنا عارف أن دي مرحلة جيدة من حياتي، ولكن أعي أن هذه المرحلة ممكن تنتهي، الحياة بتصعد وبتنزل».

وأوضح نيقولا معوض أنه يعيش حاليًا فترة «النور» وفي عز مجده الفني، لكنه يعبر عن خوفه من الهبوط في فترة ما، قائلًا: "محدش بيفضل على القمة".

وعن زملائه في التمثيل، أشار نيقولا معوض إلى إعجابه بالفنانين معتصم النهار وتيم حسن، وقال: "بحب معتصم، لكني نفسي أمثل مع تيم حسن، بحب تمثيله جدًا، معتصم مكسر الدنيا، فنان خلوق ومهم ومحترم ولديه فرصة قوية، أما تيم فهو نجم في سوريا قبل أن يأتي إلى لبنان، وكان له حضور أيضًا في مصر".