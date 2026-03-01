قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

نيقولا معوض: الجيش اللبناني خط أحمر واعتذرت لفضل شاكر قبل الهجوم عليّ

محمود محسن

أكد الفنان نيقولا معوض، حبه الكبير لمصر، أنه لن يسمح لنفسه بالتدخل في الشئون السياسية للبلاد، مضيفًا: «مصر بالنسبة لي خط أحمر وعمري ما هدي لنفسي الحق بالتدخل في شؤونها السياسية».

وأضاف نيقولا معوض، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوضع في لبنان أكثر تعقيدًا بسبب وجود أكثر من طائفة وحزب، مشددًا على دعمه الكامل للجيش اللبناني.

وقال نيقولا معوض: «الجيش اللبناني بالنسبالي خط أحمر»، مشيرًا إلى المعركة التي وقعت بين الجيش اللبناني وجماعة مسلحة بقيادة الشيخ أحمد الأسير، والتي كان يغذيها ويدعمها فضل شاكر.

وواصل: «كان هناك شهداء كثيرون من الجيش، وكنت أتساءل كيف لفضل شاكر أن يعود للغناء في وقت سقوط هؤلاء الشهداء»، موضحًا أن موقفه نابع من احترامه للعدالة، موضحًا أنه نشر اعتذارًا ضد أي ظلم.

وتابع: «أنا أحب فضل شاكر كفنان، وهو سلم نفسه للجيش وأتمنى أن يكون بريئًا، ومن ارتكب خطأ يستحق فرصة ثانية»، مؤكدًا على أنه قدم اعتذارًا لفضل شاكر قبل أن يتعرض لأي هجوم من بعض اللبنانيين، مشددًا على أن موقفه قائم على احترام الجيش والعدالة في الوقت نفسه.

الفنان نيقولا معوض مصر لبنان الجيش اللبناني فضل شاك

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

سمير فرج

سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الاهلي

بفعل فاعل .. لاعب الزمالك السابق يسخر من تعادل الأهلي أمام زد

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد مقر هيئة النظافة والتجميل للوقوف على كفاءة منظومة النظافة

فريق جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم فريق كلية الذكاء الاصطناعي | تفاصيل

جانب من الحدث

استعدادًا لافتتاحها.. محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال تجهيز مقر صيدلية الإسعاف

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

