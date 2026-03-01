نيقولا معوض: الجيش اللبناني خط أحمر واعتذرت لفضل شاكر قبل الهجوم عليّ

أكد الفنان نيقولا معوض، حبه الكبير لمصر، أنه لن يسمح لنفسه بالتدخل في الشئون السياسية للبلاد، مضيفًا: «مصر بالنسبة لي خط أحمر وعمري ما هدي لنفسي الحق بالتدخل في شؤونها السياسية».

وأضاف نيقولا معوض، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوضع في لبنان أكثر تعقيدًا بسبب وجود أكثر من طائفة وحزب، مشددًا على دعمه الكامل للجيش اللبناني.

وقال نيقولا معوض: «الجيش اللبناني بالنسبالي خط أحمر»، مشيرًا إلى المعركة التي وقعت بين الجيش اللبناني وجماعة مسلحة بقيادة الشيخ أحمد الأسير، والتي كان يغذيها ويدعمها فضل شاكر.

وواصل: «كان هناك شهداء كثيرون من الجيش، وكنت أتساءل كيف لفضل شاكر أن يعود للغناء في وقت سقوط هؤلاء الشهداء»، موضحًا أن موقفه نابع من احترامه للعدالة، موضحًا أنه نشر اعتذارًا ضد أي ظلم.

وتابع: «أنا أحب فضل شاكر كفنان، وهو سلم نفسه للجيش وأتمنى أن يكون بريئًا، ومن ارتكب خطأ يستحق فرصة ثانية»، مؤكدًا على أنه قدم اعتذارًا لفضل شاكر قبل أن يتعرض لأي هجوم من بعض اللبنانيين، مشددًا على أن موقفه قائم على احترام الجيش والعدالة في الوقت نفسه.