مواصفات realme 15.. هاتف ذكي بسعر مناسب وإمكانيات قوية

سلسلة هوتف Realme 16 Pro
لمياء الياسين

بينما طُرح هاتف Realme 15 Pro، النسخة المحدودة من مسلسل Game of Thrones، لأول مرة في الصين، سيصل هاتف Realme 16 Pro من الجيل التالي إلى الهند قريبًا. وقد كشف تسريب جديد عن مجموعة من التفاصيل المهمة المتعلقة بهاتف Realme 16 Pro. إليكم أهم مواصفاته وميزاته وجدول إصداره.

 سلسلة هوتف Realme 16 Pro

وصلت أحدث المعلومات من المُسرب المعروف سانجو شودري. يبدو أن هاتفي Realme 16 Pro وRealme 16 Pro+ سيُطرحان في السوق الهندية في 6 يناير 2025. ويزعم المُسرب أن هاتف Realme 16 Pro القياسي سيحتوي على سعة تخزين 8 جيجابايت + 128 جيجابايت للطراز الأساسي.

 من ناحية أخرى، سيتوفر Realme 16 Pro+ أيضًا بإصدار ابتدائي مشابه، مع خيارات 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

ميزات  هاتف Realme 16 Pro

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي هاتف Realme 16 Proبثلاثة ألوان، وهي الرمادي، والذهبي، والوردي  و سيصل مزودًا بعدسة مقربة لالتقاط الصور المقربة، وقد يعمل هاتف Realme 16 Pro ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط.

في الواجهة الأمامية، يتميز الهاتف بشاشة OLED طويلة مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، ودقة 1.5J، وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. أما في الخلف، فتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل. وباستثناء الكاميرا المقربة، من المتوقع أن تكون بقية مواصفات Realme 16 Pro+ مشابهة جدًا لهاتف Realme 16 Pro القياسي.

هاتف Realme 15 Pro هاتف Realme 16 Pro بطارية ضخمة مكالمات الفيديو الشحن السريع السلكي

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
