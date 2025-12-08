قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة.. مواصفات وسعر هاتف ريدمي نوت 15 برو

هاتف ريدمي نوت 15 برو
هاتف ريدمي نوت 15 برو
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف ريدمي نوت 15 برو 4G والذي يأتي بالعديد من المواصفات الرئيسية قبل الإطلاق.

 ويأتي مزود بمستشعر بدقة 200 ميجابك ويعد من الواضح أن شركة Xiaomi لم تنتهِ من توسيع عائلة هواتفها متوسطة المدى.

يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 7400 Ultra ومعالج MediaTek Helio G200 Ultra فهو ليس معالجًا قويًا، ولكنه كافٍ للمهام اليومية.

 ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت كخيار أساسي، وعلى عكس طراز 5G، يتوفر بمنفذ لبطاقة microSD لمن يفضلون سعة التخزين القابلة للتوسيع على اشتراكات السحابة.

هاتف ريدمي نوت 15 برو 4G 

أما بالنسبة للتصوير، فستجلب شاومي نفس الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل ومقاس 1/1.4 بوصة الموجودة في طراز 5G Pro إلى هذا الطراز الأرخص الذي يدعم 4G.

أما عن مواصفات الشاشة فهي أصغر قليلاً، بقياس 6.77 بوصة، وتنخفض دقتها إلى 1080 بكسل فأكثر بدلاً من 1280 بكسل فأكثر، لكنها لا تزال شاشة OLED. تعد مواصفات البطارية قوية أيضاً وتأتي بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سريع بقوة 45 واط، تكفي ليوم طويل (أو يومين) على شبكات الجيل الرابع.

أما بالنسبة للسعر، فهو العامل الحاسم. يعرض أحد تجار التجزئة الإيطاليين نسخة 8/256 جيجابايت بسعر 293.90 يورو (حوالي 320 دولارًا أمريكيًا). ويعد هذا السعر أقل بكثير من Redmi Note 15 Pro 5G مع الحفاظ على معظم الميزات الرئيسية. العديد من المتاجر تُلمح بالفعل إلى إطلاق "قريبًا"، مما يعني عادةً أن الإعلان الرسمي من شاومي ليس بعيدًا.

مقارنة هواتف شاومي

إذا التزمت شركة Xiaomi بهذا السعر، فقد ينتهي الأمر بهاتف Redmi Note 15 Pro 4G إلى أن يصبح أحد أكثر الهواتف متوسطة المدى جاذبية في أوروبا 

هاتف ريدمي هاتف ريدمي نوت 15 برو سلسلة Redmi Note 15 معالج Dimensity 7400 Ultra الكاميرا الرئيسية شحن سريع

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

الذهب

الذهب يواصل مكاسبه مدفوعا بضعف الدولار وتوقعات التيسير النقدي

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وماكرون

بحث تطورات الأوضاع الإقليمية.. محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من ماكرون

رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا

العاصمة الليبية طرابلس تستضيف منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

