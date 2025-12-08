كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة.. مواصفات وسعر هاتف ريدمي نوت 15 برو

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف ريدمي نوت 15 برو 4G والذي يأتي بالعديد من المواصفات الرئيسية قبل الإطلاق.

ويأتي مزود بمستشعر بدقة 200 ميجابك ويعد من الواضح أن شركة Xiaomi لم تنتهِ من توسيع عائلة هواتفها متوسطة المدى.

يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 7400 Ultra ومعالج MediaTek Helio G200 Ultra فهو ليس معالجًا قويًا، ولكنه كافٍ للمهام اليومية.

ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت كخيار أساسي، وعلى عكس طراز 5G، يتوفر بمنفذ لبطاقة microSD لمن يفضلون سعة التخزين القابلة للتوسيع على اشتراكات السحابة.

هاتف ريدمي نوت 15 برو 4G

أما بالنسبة للتصوير، فستجلب شاومي نفس الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل ومقاس 1/1.4 بوصة الموجودة في طراز 5G Pro إلى هذا الطراز الأرخص الذي يدعم 4G.

أما عن مواصفات الشاشة فهي أصغر قليلاً، بقياس 6.77 بوصة، وتنخفض دقتها إلى 1080 بكسل فأكثر بدلاً من 1280 بكسل فأكثر، لكنها لا تزال شاشة OLED. تعد مواصفات البطارية قوية أيضاً وتأتي بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سريع بقوة 45 واط، تكفي ليوم طويل (أو يومين) على شبكات الجيل الرابع.

أما بالنسبة للسعر، فهو العامل الحاسم. يعرض أحد تجار التجزئة الإيطاليين نسخة 8/256 جيجابايت بسعر 293.90 يورو (حوالي 320 دولارًا أمريكيًا). ويعد هذا السعر أقل بكثير من Redmi Note 15 Pro 5G مع الحفاظ على معظم الميزات الرئيسية. العديد من المتاجر تُلمح بالفعل إلى إطلاق "قريبًا"، مما يعني عادةً أن الإعلان الرسمي من شاومي ليس بعيدًا.

مقارنة هواتف شاومي

إذا التزمت شركة Xiaomi بهذا السعر، فقد ينتهي الأمر بهاتف Redmi Note 15 Pro 4G إلى أن يصبح أحد أكثر الهواتف متوسطة المدى جاذبية في أوروبا