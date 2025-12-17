قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟.. 3 أذكار تنجيك من أشد الفواجع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد من البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية يتابع منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

جهود صحية
جهود صحية
محمد عبد الفتاح

استقبل الدكتور محمد عبد الهادى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، وفدًا من البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية، وذلك فى إطار متابعة تطور منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين داخل المنشآت الصحية.

شملت الجولة التفقدية، وحدة طب أسرة الجزيرة، ومستشفى المسلة التخصصى، بحضور الدكتورة ريهام الشناوى، مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولى برئاسة الهيئة، والدكتورة هدى القاضى، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة بأسوان، حيث اطّلع الوفد على آليات تقديم الخدمة ومدى الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد.

جهود صحية

وضم وفد البنك الدولى كلًا من: أيووديچى أجيبوى، كبير الخبراء الاقتصاديين لنظم التأمين الصحى الشامل، والدكتورة مها ونيس أخصائية الصحة، وعمرو الشواربى خبير اقتصادى، والدكتورة نيفين النحاس استشارية صحة، إلى جانب مديحة عفيفى أخصائى اجتماعى، كما شارك من منظمة الصحة العالمية الدكتور جاسر جاد الكريم منسق النظم الصحية، والدكتورة أميرة حجازى مسئول الصحة العامة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية.

واطّلع الوفد خلال الجولة على كفاءة تشغيل المنشآت الصحية، ومستويات الاعتماد والجودة، إلى جانب استعراض الأداء المالى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وآليات دورة الإيرادات ونظم الحوكمة، بما يسهم فى تحقيق الاستدامة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة وفق أعلى المعايير الدولية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

حضور كبير للناخبين خلال جولة الإعادة بمحافظة الشرقية

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد المواطنين علي لجان الاقتراع بمحافظة الشرقية

اجتماع قيادات المحطات النووية مع الجانب الروسي

اجتماع لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع المحطة النووية بالضبعة

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد