وفد من البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية يتابع منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

استقبل الدكتور محمد عبد الهادى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، وفدًا من البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية، وذلك فى إطار متابعة تطور منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين داخل المنشآت الصحية.

شملت الجولة التفقدية، وحدة طب أسرة الجزيرة، ومستشفى المسلة التخصصى، بحضور الدكتورة ريهام الشناوى، مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولى برئاسة الهيئة، والدكتورة هدى القاضى، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة بأسوان، حيث اطّلع الوفد على آليات تقديم الخدمة ومدى الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد.

جهود صحية

وضم وفد البنك الدولى كلًا من: أيووديچى أجيبوى، كبير الخبراء الاقتصاديين لنظم التأمين الصحى الشامل، والدكتورة مها ونيس أخصائية الصحة، وعمرو الشواربى خبير اقتصادى، والدكتورة نيفين النحاس استشارية صحة، إلى جانب مديحة عفيفى أخصائى اجتماعى، كما شارك من منظمة الصحة العالمية الدكتور جاسر جاد الكريم منسق النظم الصحية، والدكتورة أميرة حجازى مسئول الصحة العامة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية.

واطّلع الوفد خلال الجولة على كفاءة تشغيل المنشآت الصحية، ومستويات الاعتماد والجودة، إلى جانب استعراض الأداء المالى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وآليات دورة الإيرادات ونظم الحوكمة، بما يسهم فى تحقيق الاستدامة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة وفق أعلى المعايير الدولية.